Féléves csúcson a forint: most vegyünk eurót a nyaraláshoz?

Alig több mint két hét múlva kezdődik az iskolai szünet, így egyre gyakrabban merül fel a családi asztalnál a nyári vakáció témája. Az úti cél és az utazás időpontja mellett fontos téma az is, hogy mikor váltsunk valutát a tervezett nyaraláshoz, lehet-e a mostaninál olcsóbb az euró vagy éppen a horvát kuna? A forint az elmúlt napokban féléves csúcsára erősödött, így felmerül a kérdés: most érdemes a nyaralásra szánt összeget átváltani? Az Equilor elemzése.

Az elmúlt években sokunknak jelentett problémát a nyaralás tervezésekor, hogy a forint árfolyama akár egyik hétről a másikra jelentősen elmozdult, ezért nehéz volt eldönteni, mikor és milyen árfolyamon szerezzük be a nyaraláshoz szükséges eurót vagy horvát kunát. A forint árfolyama az euróval szemben az elmúlt napokban féléves csúcsára, 307 forint/euró alá erősödött, ami kifejezetten jó lehetőséget teremt a nyaralásra szánt valuta beszerzésére.





Saághy Pál, az Equilor Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint a nyár folyamán is stabil maradhat a forint árfolyama, lényeges gyengülés nem várható, mivel a Magyar Nemzeti Bank céljainak megvalósításához is stabil forintra van szükség, a korábban tapasztalt, gyengülő forintpályát már nem tudja fenntartani a jegybank, és az uniós források beáramlása is folyamatos forintkeresletet biztosít.

Éppen ezért az Equilor szakértője szerint a 303-318 forint közötti sávban mozoghat az euró jegyzése a következő hónapokban is. A mostani, 307-308 forint körüli szint a sáv erősebbik felén van, így érdemes lehet a mostani szinteken bevásárolni a nyaralásra szánt valutából, hiszen egy általános hangulatromlás esetén könnyen megdrágulhat az európai fizetőeszköz, ami egy hosszabb nyaralás esetén akár komolyabb többletköltséget jelenthet a külföldi nyaralásra készülőknek.

(Equilor)

mfor.hu