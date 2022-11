Átvertek a rendszerhasználati díjjal, de nagyon - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Az áramnál is durván megugrott a rendszerhasználati díj. Fotó: Depositphotos Az áramnál is durván megugrott a rendszerhasználati díj. Fotó: Depositphotos

’Tisztelt szerkesztőség!

Fel vagyok háborodva, azt is mondhatnám, hogy felment az agyvizem. Erős szívdobogás is jött rám, amikor megláttam az új gázszámlát. Pontosabban nem a gáz számláját, hanem egy másik tételt, az úgynevezett rendszerhasználati díjét. Nem akartam hinni a szememnek, gyorsan megtöröltem a szemüvegemet és újból megnéztem: a kicsit több mint 8 ezer forintos számlából hétezer fölötti összeget tett ki ez a tétel.

Egyetlen kérdésem van: ki hazudott nekem? A kormány vagy az MVM? Miért nyomja állandóan az Orbán Viktor meg a többi szolgálója, hogy a gáz árát kellett felemelni, amikor nem is erről van szó. A gáz ára egyébként is hetek óta esik a tőzsdén, maguk is megírták már sokszor. Eddig miért volt elég az a rendszerhasználati díj, amit fizettem? Hogy lehet az, hogy hétszeresére nőtt hirtelen ez a költség? Van ennek értelmes gazdasági indoka?

Egyáltalán, ki kapja ezt a pénzt? Önök tudják? Mert én azt hallottam, hogy a kormányfő jóbarátja, a gázszerelő Mészáros Lőrinc egyik cége. Ez igaz?

Egyébként szerintem már a napelemmel is átvertek sok embert. Ismerőseim közül többnek is családi háza van és többen kölcsönkértek a saját ismerőseiktől, hogy kifizethessék a telepítési költséget. Az sem volt kevés, belejött vagy 3-4 millió forintba. Amikor nyáron azt mondták, hogy az áramot is duplájára emelik, akkor megörültek, hiszen így rövidült a megtérülési idő. Nem is kevéssel, úgy 5-6 évvel. Na de!

Most pofára estek (bocsánat a kifejezésért), mert a kormány közölte, hogy nem veszi vissza tőlük a plusz áramot, mert állítólag nem bírja a rendszer. Persze, mert az elmúlt évek alatt nem költöttek erre semmit, most meg a pénzhiánnyal is takaróznak. Ne mondják nekem, hogy ez nem így van, mert nem hiszem el! Már régen erre kellett volna költeni, nem a hülye stadionokra.

Nekünk nincs napelemünk így ezt az átverést nem szenvedtük el. Viszont az áramszámlánkon is észrevettem ezt a rendszerhasználati őrületet, mármint azt, hogy azt is fölemelték, de nagyon, vagy kétszeresére. Tessék mondani: ebben a kormányban nincs egyetlen igazi hozzáértő sem? Csak a szolgalelkű emberek, akiket megvett a főnök?

Érdeklődve várom a válaszaikat!

Köszönöm, hogyha lehozzák ezt a levelet!

B. Károly, egy hűséges olvasójuk"