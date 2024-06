CBA-t csinál Orbán Viktor a veszteséges Sparokból? - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban vasárnap esténként olvasói leveleket adunk közre. Jóról is, rosszról is. Szerkesztőségünk a levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek mindegyiket közölni. Várjuk írásaikat az [email protected] e-mail-címre!

Piros-fehér-zöld. Mi baj van ezzel?

"Tisztelt szerkesztőség!

Azt olvastam maguknál két napja, hogy a Spar elég rossz évet zárt. Rosszabbat, mint gondolták. Azt is írták, hogy nagyon betett neki a különadó és ha jól emlékszem 18 milliárd forint mínuszba kerültek. Félreértés ne essék, nem kezdek gyűjtést nekik, mert akkor az Aldinak és a Lidlnek is kellene, ők is fizetik ezt a sarcot, amit a kormány talált ki. Különben arra is emlékszem, hogy Orbán egymás után elveszíti a pereket a Sparral szemben.

Szerintem pont azt akarták, hogy minél jobban megérezze a Spar a kormány „törődését”. Ha ennyire rossz helyzetbe kerül, akkor majd szépen megveszik áron alul, mint ahogy annyi mindent. Obligát kérdésem ezután: CBA-k lesznek a Sparokból?

Felháborít, hogy minden értelmetlenségre költenek, miközben azt nyomják, hogy nincs pénz, mert Brüsszel. Egyre nagyobb a hiány az államkasszában, ők meg repülőteret meg bolthálózatokat akarnak venni. Miért nem az iskolákra és az egyetemekre adnak több pénzt? Na, nem az alapítványoknak, mert azok már így is ingyen jutottak rengeteg pénzhez és vagyonhoz. Az oktatás színvonalára gondolok, az a béka feneke alatt van, minden statisztika ezt mutatja.

Én például azután is kerülni fogom a CBA-t, mert szerintem drága és sehol sincs a többihez képest. Vidéken katasztrofális, ahogy kinéznek, komolyan mondom, hogy régen egy közepes közértbe is jobb volt bemenni, mint egy ilyen boltba.

Miért van az, hogy Magyarországon a kormánynak mindent szabad és állandóan beleszól a versenybe? Miért nem a verseny dönti el, hogy melyik bolt jobb? Éljen a szabad verseny, vesszen ez a mostani magyar feudális rendszer!

Üdvözlettel

Gál István"