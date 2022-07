Putyin Hévízre jön? Jó lenne, másképp meghalnak a panziók - olvasói levél

Aranyélet című rovatunkban a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Csütörtök és vasárnap esténként pedig olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Szerkesztőségünk a beérkezett olvasói levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek minden beérkező levelet leközölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

„Tisztelt Szerkesztőség!

Negyven éve vagyunk a panzióbizniszben itt Hévízen. Az elmúlt öt hónap azonban rémálom volt nekünk. Nem jöttek az oroszok és persze az ukránok sem. Pedig mi nagyon vártuk őket, jó ideje megint gyakorolhattuk az oroszt, amit az iskolában annak idején nem vettünk komolyan, de az élet úgy hozta, hogy szükség volt rá.

És tényleg. Bárki jött a volt Szovjetunióból, mindig megértettük magunkat velük. Megmondtuk, hogy melyik az igazán jó magyar étterem errefelé, hol próbálják átverni őket és melyik a jó masszázs szolgáltatás, merthogy abból van elég sok és nem mind kiváló.

A tóval semmi baj, de az oroszok nagyon hiányoznak innen. Fotó: heviz.hu A tóval semmi baj, de az oroszok nagyon hiányoznak innen. Fotó: heviz.hu

Idén azonban egymást kerülhettük csak a panziónkban és egyébként úgy láttam, hogy más panziósoknál sem álltak hosszú tömött sorokban az oroszok. Azt sem értem, hogy hova tűntek a Sármellékre érkező különgépek. Korábban csapatostul jöttek rajta oroszok, kazahok meg még kirgízek is. Mitől félnek? Vagy nem engedik be őket a határon? Erről is a Putyin tehet?

Lerohanta Ukrajnát, igen, azt látom és követem is a híreket. De miért kell büntetni a sima orosz állampolgárokat egy ilyen őrült miatt? Ez nem tesz jót az itteni gazdaságnak, évek alatt mi is, meg sok más panziós és éttermes, műkörmös, fodrász és ingatlanos is pont rájuk épített.

Apropó ingatlan. Tudom, hogy minden lakás meg ház is megdrágult az országban, így nálunk is. Mi a belvárosban vagyunk, tudom, hogy az utcánkban melyik nem magyar kézben lévő ház vagy panzió tartozik az oroszokhoz. Azokkal mi lesz? Ha senki sem jön, akkor ott fog állni üresen, akár évekig is? Biztos majd annyira lemegy az áruk, hogy jönnek a NER-esek és szépen felvásárolják őket, majd odaterelik a saját vendégkörüket.

Akkor már inkább szóljanak Putyinnak. Jöjjön szépen ide kúráltatni magát, az Orbán Viktor biztos nem ellenezné. És én sem. Biztos jönnének utána a honfitársai is. Mi meg életben maradnánk.

Üdvözlettel:

Egy hévízi panziós”