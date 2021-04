2021 még mindig jó év lehet a kockázatos eszközöknek – Aegon Alapkezelő

A Privátbankár.hu idén is kiosztotta a Klasszis díjakat a hazai alapkezelői szakma legjobb vagyonkezelő szakembereinek. A győztes alapokat, portfóliómenedzsereket egy online díjátadó keretében adták át; a 2020-as év eredményeiről és a 2021-es kilátásokról az alapkezelők szakembereit kérdezték.

Az Aegon Alapkezelő három első helyezést szerzett meg az egyes kategóriákban

Privátbankár.hu Klasszis – A Legjobb Hosszú Kötvény Alap 2021: AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat

Privátbankár.hu Klasszis – A Legjobb Szabad Kötvény Alap 2021: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap A sorozat

Privátbankár.hu Klasszis – Az Év Legjobb Abszolút hozamú Nem Származtatott Alapja 2021: Aegon MoneyMaxx E

Az Aegon Alapkezelő emellett a szakmai és közönségszavazatok alapján elnyerte a Privátbankár.hu Klasszis - Az Év Alapkezelője 2021 címet is, emellett Szűcs Zoltán lett Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere.

Szűcs Zoltán helyzetértékelésében elmondta: nem csak az életünk változott meg extrém módon 2020-ban, a tőkepiacokon is extrém történéseket láttunk: február-márciusban korábban nem látott tempóban zuhantak az árfolyamok, de a helyreállás is példátlan sebességgel történt: augusztusra 20-35 százalékos esést tudtak ledolgozni a tőkepiaci indexek. Ebben a visszapattanásban nagyon fontos szerepe volt a költségvetési és jegybanki politikáknak is - jó időben és nagy mértékben avatkoztak be a folyamatokba.

A támogató intézkedések hatása egyelőre csak mérsékelten gyűrűzött be a reálgazdaságba, a pénzek nagy része a tőkepiacokon landolt: az amerikai gazdaság például 2020-ban 3,5 százalékkal esett vissza, miközben az amerikai részvényindex 18,5 százalékkal zárt feljebb. Szűcs Zoltán kiemelte: a korábbi válságok idején még arról ment a vita, hogy mekkora költségvetési hiányokat engedhetnek meg maguknak az egyes gazdaságok annak érdekében, hogy a válság hatásait csökkentsék – 2020-ban viszont már sokkal inkább az volt a kérdés, hogy elég nagy költségvetési lazítást hajtanak-e végre az államok. Ebben a monetáris finanszírozásnak is kulcsszerepe van – ami korábban tabu volt, az 2020-ban megdőlt; ez a következő évek tőkepiaci folyamatait is meghatározhatja.

2021-gyel kapcsolatban az a nagy kérdés, hogy a gazdasági aktivitás vissza tud-e térni a Covid előtti szintekhez. A tőkepiacokon esetenként teljesen eltérő árazásokat láthattunk: az év elején teljesen mást árazott a kötvénypiac és mást a részvénypiac egyes szegmensei. Az is kulcskérdés lesz, hogy a biztosan bekövetkező gazdasági növekedés mellett milyen inflációt fogunk látni.

Az Aegon Alapkezelő munkatársai szerint a globláis gazdaság az üzleti ciklusnak olyan szakaszában van, ami még mindig kedvez a kockázatos eszközöknek – a cégek emelkedő bevételeket látnak majd, a profitmarzsok továbbra is kétszámjegyűek lesznek.

A Szűcs Zoltánnal készült interjú: