A fiatalok vagy az idősek fogyasztanak többet? – csendes forradalom zajlik

Az amerikai fogyasztás a világgazdaság és a tőzsdék egyik húzóereje, eközben csendes forradalmon megy keresztül. Egyre inkább élményeket keresnek az emberek, és kevésbé tárgyakat. Ez az ifjú generációk hatása, de az idősebbek is átvették. Eidenpenz József, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában a forintárfolyamra történő spekuláció eszközeiről is beszélt.

Az USA, és vele az egész világ gazdasági növekedését elsősorban a jegybankok politikája és az amerikaiak élénk fogyasztási kedve hajtja – idézte Eidenpenz József, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában a Blackrock blogját. A magas jövedelmek, a gyarapodó vagyonok és az alacsony kamatok egyaránt segítik a fogyasztást.

Ám a fogyasztók viselkedésében eltolódás folyik: A háztartásokhoz kapcsolódó termékek, az autók felől áttevődik a hangsúly az élmények felé. Az emberek több utazással, pihenéssel, szórakozással és internettel kapcsolatos terméket vesznek a Blackrock, a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője szerint.

Ez a csendes forradalom a fiatalabb, Y és Z generációs fogyasztók felől indult, de már a többi korosztályba is átszivárgott. Sok más trendre, “megatrendre” is hatással van, amint nemrég az Aegon Alapkezelő is rávilágított. A robotizáció, az internethasználat, a streaming-forradalom, a számítógépes játékok is ezen demográfiai változások nyertesei lehetnek.

Szinte minden elemző a forint további lassú leértékelődését várja, jelentősebb erősödést talán senki. A piac hajlamos meglepetéseket okozni, ha mindenki egy irányba áll, akkor annak az ellenkezője is könnyen bekövetkezhet. Még ha a gyengülő trend marad is, bármikor jöhet átmeneti erősödés, ahogy tavasszal is volt 314 forint az euró – hangzott el.

(A forintárfolyam-spekuláció eszközeiről írtunk nemrég itt»»» és itt»»» is.)

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

