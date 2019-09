A gázra léptek Draghiék

Az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa csütörtökön a várakozásokkal összhangban kamatot csökkentett és úgy döntött, hogy újraindítja a nettó eszközvásárlási programot. A testület 10 bázisponttal, rekordalacsonyra, mínusz 0,50 százalékra vitte le a betéti rendelkezésre állás kamatlábát.

Változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek történelmi mélypontnak számító 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali kamatláb 0,25 százalékos szintjét.

A testület arra számít, hogy az EKB irányadó kamatai a jelenlegi szintjükön maradnak, vagy még lejjebb kerülnek addig, ameddig szükséges annak a biztosításához, hogy az infláció 2 százalék alatti, de ahhoz közeli szintek felé tartson. A kormányzótanács november 1-től újraindítja a múlt év végén leállított és a gazdaság ösztönzését célzó eszközvásárlási programot (APP) havi 20 milliárd euró értékben.

Érdekesség, hogy míg korábban – ha nem is konkrét dátummal -, de megadták, hogy az eszközvásárlási program meddig tart, most egyfajta lejárat nélküli mennyiségi lazítás lesz. A program kapcsán ugyanis úgy fogalmaztak, hogy mindaddig fenntartják, amíg szükséges.

A kamatdöntés kapcsán az EKB hamarosan leköszönő vezetője, Mario Draghi azt hangoztatta, hogy az utóbbi időszak makrogazdasági adatai felfele mutató kockázatokat jeleztek. Eközben viszont az infláció továbbra is meglehetősen alacsony. Így a most bejelentett lépésektől azt remélik, hogy sikerül élénkíteni az eurozóna gazdaságát, és inflációt is tudják majd közelíteni a kitűzött célsávhoz.

A döntés hatására az euró komolyan megreccsent, hiszen a dollárral szemben bőven az 1,1-es szint alá esett. A tőzsdék ugyanakkor pozitívan reagáltak a hírre, hiszen a reggeli mérsékelt plusz után meglódultak a kontinens legfontosabb mutatói.

Mondhatnánk, hogy természetesen a hírre Donald Trump is nyomott egy posztot a Twitteren. Az amerikai elnök azonnal jelezte, hogy az európai kamatvágásra a Fednek is reagálnia kell, és rajtuk a sor, hogy csökkentsék a kamatokat. Ezt egyébként az amerikai jegybank a jövő héten megteheti, hiszen akkor fognak összeülni kamatdöntő ülésre.