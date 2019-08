A mi kis falunk megint nagyot ment

Noha a sorozat korábbi részeit láthatják hétköznap esténként a nézők, volt olyan nap, amikor a közönségarány már-már egy friss epizód számait idézte. A TV2 műsorváltása viszont csak az idősek körében jött be, persze, lehet, hogy nekik ez is elég.

A TV2 a múlt héten kezdte el vetíteni az eredetileg június közepére tervezett sorozatát, a Hegyi doktor - Újra rendel címűt. Ha megnézzük a műsor számait a különböző célcsoportoknál akkor meglehetősen vegyes képet kapunk. A német széria ugyanis nem igazán érdekelte a 18-49 év közöttieket, a kereskedelmi célcsoportban így az RTL Klub komoly lépéselőnybe került. Ugyanakkor a teljes népesség esetén, amely a 4 év feletti nézőket fedi le, már sokkal jobban szerepelt a filmsorozat. Noha lefele is nyit ez a célcsoport, a fiataloknál mégis sokkal fontosabb itt az idősebb korosztály, a nyugdíjas korúak, akik egyébként is jóval több időt töltenek a képernyők előtt mint fiatalabb honfitársaik. Azok a műsorok, amelyek a kereskedelmi célcsoportban gyengén, a teljes népsség körében viszont jól szerepelnek, szinte minden esetben a korosabb nézők körében aratott sikerüknek köszönhetik ezt. Ott ugyanis az adott műsorok erősen felülteljesítenek, a többi korcsoporthoz képest. Így volt ez a Hegyi doktorral is, míg ugyanis a 19-49-ben a legerősebb pénteki epizód közönségaránya is 13 százalék alatt maradt, és a leggyengébb napon csak 7,7 százalékot ért el, addig a teljes lakosság körében a készülékek előtt ülők 15-17 százaléka nézte.

A Hegyi doktor - Újra rendelt az idősebb korosztály ráadásul nem csak nagy számban, de stabilan is követte, a teljes népesség esetén sokkal kisebb volt a kilengés, mint a kereskedelmi célcsoportban. A 18-49 éves korcsoport esetében ugyanakkor jó jelnek tűnik, hogy gyenge kezdés után a hétvégére növekedett a műsor közönségaránya. Tanulságos volt az is, hogy a gyengébb számokat produkáló felvezető műsor a Bezár a bazár számait is lefele húzta a kereskedelmi célcsoportban, pedig Majkáék műsorát a fiatalabbak jobban szeretik, mint az idősek. Ugyanakkor hétfőn, amikor a Hegyi doktor indult és csuoán 7,7 százalékos közönségarányt ért el (18-49 évesek körében) akkor a Majka-Tilla vezette gameshow közönségaránya is 10 százalék alatt maradt.

A TV2 új sorozata persze azért is nehéz helyzetben van a 18-49-es korcsoportban, mert egy idősávban van az RTL Klub legerősebb műsorával, A mi kis falunkkal. A magyar vígjáték minden nap kiemelkedően teljesített, a tévé előtt ülők ötöde minden este nézte, de a legerősebb, szerdai adás 23,5 százalékos közönségarányt ért el. Az erős felvezetés sokat segített az egykor szebb napokat látott RTL-es szappanoperának, a Barátok köztnek is. Bár a Berényi család kalandjai mutatott holtpontokat, hiszen volt olyan nap, amikor 10 százalék alá csúszott a közönségarány. Ha a különböző korcsoportokat nézzük, akkor itt is elmondható egyébként, hogy míg a fiatalabbak körében esetenként gyenge számokat hoz, addig a teljes népességnél stabil közönségaránnyal rendelkezik.

Ahogy arról korábban beszámoltunk hétfő estétől változik az RTL Klub programstruktúrája, hiszen elfogytak a korábban vetített A mi kis falunk részei. Igaz a csatorna egy hasonlóan sikeres műsorral jelentkezik, hiszen indul a Drága örökösök második évada. A január elején indított első széria óriási siker volt, a nézők nagyon szerették. A szokatlanul korai őszi indulás pedig lehetőséget biztosít arra, hogy keményebb ellenfél nélkül az emberek esti rutinjává váljon, így a TV2 új őszi programjainak indulásakor már előnyösebb helyzetben lehet az RTL sorozata. A csatorna korábbi közleményéből egyébként az derült ki, hogy az RTL Magyarország online videotárján, az RTL Moston 2019 első hét hónapjában A mi kis falunk és a Drága örökösök volt a két legnépszerűbb sorozat, amelyeket A Tanár és a ValóVilág követnek. A tavaszi szezonban bemutatott műsorokat tekintve a Cápák Között, a Főnök inkognitóban, valamint a Gyertek át! epizódjai voltak a legnépszerűbbek az online nézők között. Az RTL Most népszerűsége ráadásul folyamatosan növekszik, január és július között 59 millió videómegtekintést regisztráltak.

Az RTL digitális platforjának továbbfejlesztett változata az RTL Most+ is szélesebb körhöz juthat el, hiszen az érintett vállalatok bejelentése szerint elsőként a Telenor MyTV online szolgáltatás előfizetői használhatják majd. Az RTL Magyarország 2019. május 31-én jelentette be, hogy a disztribúciós partnereknek kínált tartalmai kiegészülnek az RTL Most prémium változatával. Az RTL Most+ nevet viselő termék mind tartalmában, mind funkcióiban az RTL Most továbbfejlesztett verziója és fő célja, hogy a telekommunikációs cégek és kábelszolgáltatók kínálatát a modern tartalomfogyasztás igényei szerint bővítse. Az RTL Most+ többek között HD, a későbbiekben pedig FullHD felbontású videót, Chromecast támogatást, valamint kizárólag ezen a felületen elérhető, exkluzív tartalmat is kínál. A hagyományos RTL Most-hoz képest a felhasználók kevesebb reklámmal találkozhatnak, ugyanakkor a sorozatokat és filmeket hosszabb ideig nézhetik vissza. Emellett az érdeklődők az RTL Magyarország csatornáinak lineáris, élő adását is elérhetik az RTL Most+ felületen keresztül.

A TV2-n is lesz egy premier a délutáni idősávban. Új török sorozat váltja a Madárkát augusztus 12-től a TV2-n. Az Anya című díjnyertes széria olyan fajsúlyos témákra mutat rá, mint a gyermekbántalmazás vagy a családon belüli erőszak. A megszokott szerelmi szálak helyett ezúttal egy nehéz sorsú kislányért izgulhatnak a nézők. A történet a 7 éves Melekről szól, aki nehéz körülmények között él, és egy tanárnő próbál megmenteni.

A Ferencváros BL-menetelése kapcsán egy héttel korábban azt írtuk, hogy az ellenfél nem volt elég neves, így vélhetőleg ezért volt a korábbinál kicsit alacsonyabb a mérkőzés nézettsége. Ugyanakkor ez a horvát bajnokra már nem mondható, az újabb Bajnokok Ligája selejtező mérkőzés mégsem hozott kiugró számokat. Mint a két fontos célcsoportban 8 és 9 százalék közötti közönségarányt ért el a meccs.

A 32. hét számait összefoglalva a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub tovább tudta növelni az előnyét, a közönségaránya már a tavasz jobb időszakát idézte, 13,8 százalék lett, ami jelentős javulás az egy héttel korábbi adathoz képest. Kis mértékben a TV2 is javított, de a különsbég így is nőtt a két csatorna között. A TV2-t ezúttal a készülékek előtt ülők 8,9 százaléka követte. A fentiek alapján talán nem nagy meglepetés, hogy mind a hét esti időszakban a fenti célcsoportban és idősávban az RTL Klub nyert. Ismét jól teljesített a F+, ezúttal 5,2 százalékos közönségarányt ért el, ráadásul a fenti célcsoportban vasárnap a TV2-t is megelőzték. A másik RTL-es kábelcsatorna, a Cool (2,3% SHR) minimálisan visszacsúszott. Az egy héttel korábbi esést korrigálta a Viasat 3 (2,2% SHR), amelytől így látványosan leszakadt a Duna TV (1,1% SHR).