A tartósan magas infláció nehéz helyzetbe hozza a megtakarítókat is

A korábbi években megszokott "nyugalmi" állapotot egy bizonytalanabb világ váltotta fel megtakarítások piacán. A globális és a magyarországi infláció 2021 közepén felgyorsult, és tartósan magas szinteken maradhat, ez pedig a megtakarítások szempontjából is kulcsfontosságú - áll a K&H összeállításában. A spórolási kedv fokozódásához hozzájárultak az év eleji állami extra juttatások, köztük az szja-visszatérítések.

"A szóban forgó bevételeket többféleképpen használták fel az érintettek, többek között a befektetés is kézenfekvő megoldás volt. A K&H-nál a lakossági likvid eszközök összege a kormányzati kifizetéseknek, valamint az emelkedő béreknek köszönhetően 2022-ben is folyamatos növekedést mutatott. A jelentős inflációs várakozásoknak megfelelően azonban reálhozammal kecsegtető eszközöket is keresnek ügyfeleink. Erre akár egy összegben, akár rendszeres befektetés keretében a K&H-nál is lehetőség van" - mondta Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégája. Hozzátette: "A jelenlegi, magas inflációs környezetben lényeges, hogy a portfólióban legyenek nagyobb hozammal kecsegtető, de ezzel együtt rövid távon jobban ingadozó részvényeszközök is. Csak így tudunk ugyanis olyan befektetési csomagot felépíteni, amelynek van esélye infláció feletti, tehát valódi, reálhozamot biztosítani."

Az, hogy mekkora a részvényalapok vagy részvények aránya az adott háztartás portfóliójában, attól függ, mekkora a megtakarító kockázatvállalása. "Fontos azonban, hogy mindig csak annyi kockázatosabb eszközt tartsunk befektetéseinken belül, amely megfelel a kockázati étvágyunknak, és ezekre a befektetésekre hosszú távú építőelemként tekintsünk" - emelte ki a szakember.

Szerinte az elmúlt két évben határozottan megnőtt a kockázatvállalási hajlandóság a lakossági ügyfelek körében. Ez a folyamat az infláció megugrása és az MNB-s kamatemelések miatt már jóval korábban megindult. "2020 elején még az óvatosabb befektetési alapok voltak a népszerűbbek, majd 2020 decemberére az arány megfordult, és a dinamikusabb befektetési megoldások vették át a vezető helyet. A trend aztán 2021 során számottevően felgyorsult, és ha a K&H vegyes alapok népszerűségét vizsgáljuk, jelenleg már közel 80 százalékban a dinamikusabb megoldásokat választják a megtakarítók. Elsősorban azért, mert sokan már a magasabb inflációs adatok megjelenése előtt érzékelték, hogy felfelé indulnak az árak" - fogalmazott Bánhalmi Gábor. Ez a befektetési stratégia 2021 során rendkívül kifizetődő volt, hiszen a tavalyi évben a részvénypiacok kiemelkedően teljesítettek, míg a hozamok emelkedése miatt a kötvények rosszul szerepeltek.

Az K&H összeállítása szerint az idei első negyedévben a K&H által kezelt alapok állománya közel 11 milliárd forinttal növekedett, a bővülés jelentős részéért a részvényalapok és a vegyes alapok voltak felelősek. A szakértő szerint ebben az évben a piacok sokkal ingadozóbbak lehetnek, mint tavaly. Ebben a helyzetben kiemelten fontos, hogy a rövid távú ingadozásoktól ne ijedjenek meg a megtakarítók, azaz hosszú távon kell gondolkodni a befektetések esetében, és a már említett kockázati étvágyhoz passzoló színes befektetési portfóliót érdemes összeállítani.