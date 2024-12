Mi legyen az állampapír-pénzekkel? Meddig mehet a bitcoin?

Ezermilliárd forintos nagyságrendben járnak le lakossági állampapírok a következő hónapokban, illetve fizetnek tulajdonosaiknak magas, még nagyrészt két számjegyű kamatot. Ezen pénzek újrabefektetése pedig sokaknak fejtörést okoz. Bár döntéseket hozni egyenlőre korai, hiszen hónapok, sőt hetek alatt is sok minden megváltozhat, a gondolkodást érdemes lehet elkezdeni.

Új állampapír-kínálat jön?

A jövőbeli döntéseket befolyásolhatja például, hogy addig merre megy tovább a forint, hogyan változnak a forintkamatok, de az is, hogy hogyan alakul a részvények árfolyama. Nagyon nem mindegy például, hogy egy részvénypiaci befektetést a jelenlegi, vagy esetleg 30 százalékkal alacsonyabb vagy húsz százalékkal magasabb árfolyamok mellett próbálunk végrehajtani.

Több szakember úgy véli, hogy az állam a nagyobb állampapír-lejáratok közeledtekor valamilyen új értékpapír dob majd a piacra, vagy javítja a meglevők egy-egy paraméterét.

Elképzelhető például, hogy növelik az infláció fölötti kamatprémiumot (a PMÁP inflációkövető államkötvényeknél). Esetleg olyan új sorozatot dobnak piacra, amelynek legalább a kezdő kamatozása magasabb, így vonzóbb lesz a befektetők számára, még ha utána a további években csak a szokásos kamatprémiumot is fizeti.

A bitcoin-bikapiac új korszaka

Meddig emelkedhet a bitcoin árfolyama? Ez a kérdés foglalkoztat számos befektetőt, amire pontos választ természetesen nem lehet adni, mivel az árfolyamot a múltban is nagy kilengések és nagyfokú kiszámíthatatlanság jellemezte. Az emelkedő trend hosszú távon azonban töretlennek látszik, és eddig jobbára az optimistább verziók jöttek be a bitcoin-hívők jóslatai közül.

Ráadásul a 2024-es év minőségi ugrást jelentett a kriptovaluta-szektor számára, hiszen januárban létrehozták a bitcoin ETF-eket, júliusban pedig az ether ETF-eket. Ezekbe azóta is áramlik be a pénz, az intézményi és a magánbefektetők részéről egyaránt. Egyre több vállalat, befektetési alap, nyugdíjalap, sőt amerikai szövetségi állam és ország is legalábbis foglalkozik annak a gondolatával, hogy eszközeinek legalább kis részét portfólió-diverzifikációs célzattal, infláció elleni védelemként bitcoinba fektesse.

Néhányan már meg is tették, és egyenlőre ez egyáltalán nem tűnik múló divatnak. Így aztán könnyen lehet, hogy újra az optimistább jóslatok fognak beigazolódni, amelyek néhány éven belül több százezer dolláros vagy egy-két évtized múlva egymillió dolláros bitcoinról szólnak.

A teljes műsor itt hallgatható meg:

