Bitcoin és arany: veled vagy nélküled?

Hetekig futott a világ legnagyobb nézettségű hírcsatornáin az a kampány, amelynek keretében egy bizonyos Barry Silbert nevű ember arra buzdított, hogy az aranyat birtoklók szabaduljanak meg sárga nemesfémeiktől, s az így felszabaduló forrásaikat inkább Bitcoinba tegyék.

Ma még negyvenes a szorzó. Fotó: CryptoNewsZ Ma még negyvenes a szorzó. Fotó: CryptoNewsZ

Silbert az alapítója a kriptopénzek piacára fókuszáló, 2015-ben elindult Digital Currency Groupnak (DCG), amelyhez tartozó – és az ominózus tévéreklámot megrendelő – Grayscale üzemelteti a világ legnagyobb bitcoin alapját, amely ma már több mint 3 milliárd dollár értékű Bitcoint és egyéb kriptodevizát tartalmaz. Emellett a csoport számos egyéb kriptodevizákkal kapcsolatos vállalkozásban (tőzsdék, média, startup cégek) is részt vesz, például a 10 milliónál is több ügyféllel rendelkező Coinbase amerikai kriptodeviza-tőzsdében. Silbert pedig a Xapo és a Coinbase cégeken keresztül a Facebook Libra projektjében is érdekelt

Néhány hete a Bitcoin lobby az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének személyében jelentős támogatót kapott. Jeremie Powell kongresszusi meghallgatásán ugyanis digitális aranyként aposztrofálta a Bitcoint. Mondjuk ez nem újdonság, korábban ezt a címkét számtalan esetben már mások is elsütötték, a Fed első emberének szavai azonban érthetően jelentős súlyúak.

Az igazi tét egy jó nagy adag megszerzése lehet az arany piaci részesedéséből. Még akkor is, ha a számokat elnézve, ez egy időbe beltelhet. Míg ugyanis az aranypiac értéke 8 ezer milliárd dollárra tehető, addig a Bitcoin piaci kapitalizációja jelenleg negyvenszer kisebb, mintegy 200 milliárd dollár lehet. Mindenesetre ha bejön Silbert számítása, akkor akár 30-40 év alatt egy több mint ötezer éve értéknek tekintett fizikai árut lecserélhet egy teljesen digitális pénzeszköz.

Más kérdés, hogy némi összefonódás a Bitcoin és az arany piaca között már eddig is érezhető volt, csak éppen ellentétes irányú. Például a 2017-ben felfújt kriptolufi leeresztésekor, 2018 februárjában sok kriptovaluta-befektető menekült a Bitcoinból a sárga nemesfémbe, sőt maga a Bitcoin atyjának sejtett Satoshi Nakamoto is számos alkalommal hivatkozik az aranyra a Bitcoin rendszerét bemutató dokumentációban, a sokat emlegetett White Paper-ben.

A Bitcoin nem, mint az arannyal szemben álló, hanem azt kiegészítő, alternatív befektetési eszközként fog megjelenni a befektetők széles körének portfóliójában – jövendölte az Mfor.hu érdeklődésére Juhász Gergely. Akinek a véleménye azért érdekes, mert miközben a fizikai nemesfémeket, így aranyat is forgalmazó Conclude Befektetési Zrt vezetője, egyúttal a kriptodevizákba fektető Cointresor Zrt. elnöke.

Márpedig ő úgy véli, a Bitcoin előtt még hosszú út áll ahhoz, hogy valóban széles körben elfogadott, mindenki által értékesnek tartott, stabil, értéktartó eszköz váljon belőle. Ebben szerinte jelentős szerepet fog játszani a Facebook Libra projektje. Amennyiben az elindul, nem lehet kizárni, hogy a Libra devizakosarában idővel a Bitcoin és az úgynevezett tokenizált arany (azaz fizikai arannyal fedezett digitális arany) is meg fog jelenni.

Az arany egyébként egy viszonylag hosszabb ideig tartó oldalazást köevetően az idén erősödésnek indult. Olyannyira, hogy az egyik legjobban teljesítő befektetés, a jelenlegi, 1420 dollár közeli unciánkénti (1 uncia=31,1035 gramm) árfolyama több mint tíz százalékkal haladja meg az év elejeit.