Brutális rekord: -11 dollár az olaj ára a tőzsdén

Elképesztő zuhanásban van az olajár hétfőn, több mint 36 éves rekord is megdőlt.

Az OPEC és a szervezeten kívüli nagy olajtermelők együttesen májustól a tavalyi globális felhasználásnak akár ötödével csökkenthetik a világ olajtermelését. Tavaly közel napi százmillió hordó volt a világ olajfelhasználása. A termeléscsökkentésre tett ígéret pedig elérheti a napi húszmillió hordót is. A megállapodás hatálya május-júniusra érvényes.

A WTI májusi határidős árfolyama hétfőn több mint 150 százalékkal zuhant be és negatív tartományba csúszott az ár. Kora este -11 dolláron állt az árfolyam, ami azt jelenti, hogy fizetnie kell azért, hogy eladják az olajat. A zuhanás mértékére és a, hogy negatív tartományban jegyzik az olajat mindenképpen történelmi rekord. Ilyen mértékű napon belüli szabadesésre még egyszer nem volt példa a történelemben.

