Egyre keresettebbé válhatnak a magyar, a cseh és a lengyel részvények

A fejlett részvénypiacokon – elsősorban az USA tőzsdéin – szinte hétről hétre új csúcsokat döntenek az irányadó piaci indexek. A COVID-válságot követő kilábalás óriási eszközár-emelkedést hozott, amelyet a vállalati profitok növekedése, a még mindig alacsonyan tartózkodó kamatok és kockázatmentes hozamok, illetve a szintén alacsony szinten tartózkodó kockázati prémiumok támogatnak. A pandémia alatt a fejlett országokban jelentősen megnőttek a lakossági megtakarítások, és ennek a befektethető tőkének egy része az alacsony kamatok és alacsony megtérülésű kötvények helyett egyre inkább a részvénypiacokat választja.

– A közép-európai régió részvénypiacai a fejlett piacoknál szerényebb megtérülést hoztak a COVID-válság óta. A régiós piacok értékeltsége viszont historikus értelemben átlagosnak mondható, míg a fejlett piaci részvények értékeltsége a támogató fiskális és monetáris politika miatt jelentősen megemelkedett. Emiatt mi komoly felzárkózási potenciált látunk a régiós részvénypiacokban, amit az is támogat, hogy a kamatozó eszközökkel elérhető hozamok nálunk is rekordalacsony szinten vannak. Jelentősebb reálhozamot emiatt csak kockázatvállalással lehet elérni, így a magyar, cseh, lengyel és más régiós részvények egyre keresettebbé válhatnak. Az itt befektető alapjaink eszközeinek kiválasztásakor nem kizárólag a régiós indexkosarakban szereplő vállalatokat vesszük számításba, hanem ezek mellett keressük az érdekes és a befektetők számára értéket hordozó cégeket, sztorikat is – mondta el Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő portfóliómenedzsere.

– Sok időt és energiát fordítunk ezeknek a vállalatoknak a megismerésére, elemzésére, és arra törekszünk, hogy a legígéretesebbeket találjuk meg, és lehetőleg jól időzítsük a vételt, majd később az esetleges eladást – tette hozzá Gajdács Attila részvényelemző.

A két szakember az OTP Quality Alap és az OTP Közép-Európai Részvény Alap számára felfedezett néhány érdekes régiós vállalatról is beszélt.

Elsőként a lengyel Shoper nevű SAAS (Software as a Service) céget említették.

– A gyorsan növekvő vállalat webshopfejlesztéssel és -bérbeadással foglalkozik. A webshop-üzemeltetők számára havidíjas szolgáltatást nyújt, igen kedvező árakon. Az árazás pedig jelentős versenyelőnyt jelent az olyan nemzetközi cégekkel szemben, mint például a Shopify. Ugyanakkor szolgáltatásokban is igen versenyképes a Shoper, mert egy könnyen, különösebb informatikai szakértelem nélkül kezelhető kész webshopfelületet nyújt az összes lényeges funkcióval és testre szabhatósággal. Lengyelországban, egy nagy piacon már vezető pozíciót ért el, és jelentős régiós terjeszkedési lehetőségeket is látunk. A Shoper magas jövedelmezőséggel dolgozik, és évi húsz százalék körüli ügyfélszám-növekedéssel is számolhatunk. Számunkra mindez jó befektetési célpontot jelez.

Lengyelországnál maradva említhetjük még az Inpost nevű vállalat részvényeit is. Az Inpost a lengyel piac vezető logisztikai vállalata és legnagyobb csomagautomata-üzemeltetője, az e-kereskedelem térnyerésének egyik legnagyobb nyertese. A csomagautomaták legfőbb előnyei, hogy olcsó, gyors és környezetbarát kiszállítást tesznek lehetővé, napi huszonnégy órában. Az Inpost a francia Mondial Relay felvásárlásával Európa legnagyobb csomagátvételi pontokat üzemeltető vállalatává vált. Az akvizíció jelentős szinergiákkal és növekedési lehetőségekkel kecsegtet. A vállalat új piacain ugyanis a csomagautomaták elterjedése nemzetközi összehasonlításban alacsony, így magas növekedési potenciált látunk.

Végül egy itthon is ismert kereskedelmi lánc részvényeire is kitérünk. A Pepco nevű hálózat az úgynevezett „hard discounter modellt” követi: gyermek, női és lakberendezési termékeket forgalmaz diszkontáron. A számos országban sajnos kettészakadó társadalom miatt az alacsonyabb keresetűek körében jelentős kereslet alakult ki a diszkontáron forgalmazott tömegtermékek iránt. A Pepco előtt többfrontos növekedési lehetőségek állnak: a már meglévő országok piacain további üzleteket nyithatnak, de új európai országokba is beléphetnek. Várakozásaink szerint ugyanis az offline kiskereskedelem jelentős növekedés előtt áll Közép-Kelet-Európában. Ebben a szegmensben ugyanis az e-kereskedelem nem jelent kockázatot a termékek alacsony árazása miatt, hiszen a kiszállítási költség miatt általában nem éri meg az internetes rendelés – mondta el a két szakember.

A közép-kelet-európai részvénypiacok iránt nyitott befektetők az OTP Quality Alapon keresztül jellemzően értékalapon válogatott régiós részvényekbe, míg az OTP Közép-Európai Részvény Alapon keresztül kicsit magasabb kockázatvállalással nagyobb növekedési potenciállal rendelkező részvényekből összeállított portfólióba fektethetnek.