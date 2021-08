Értékes kapcsolat - Informatika a pénzügyi szektorban

Az ERSTE elkötelezte magát a folyamatos digitális fejlődés mellett és nevet is adott neki. Miben más a ’George’, mint a többi bank digitális fejlesztése?

Bek-Balla László – A George egy szuperplatform: a már jól ismert internet- és mobilbanki szolgáltatásokon túl tanácsokkal, elemzésekkel segít a pénzügyi egészségünk megőrzésében, illetve befektetéseinket és az új termékigényléseket is itt intézhetjük teljesen online.

Túl szeretnénk lépni azon, hogy csak a banki termékekhez adunk hozzáférést. A kutatásaink is azt igazolják, hogy az ügyfeleink ennél többre vágynak, a lehető legkevesebb ráfordítással a lehető legtöbbet szeretnék kihozni a pénzügyeikből. A George segítségével ehhez nem kell hatalmas megtakarítás és hozzá privát bankár: az ügyfeleinket az alkalmazáson keresztül figyelmeztetjük, ha lejár egy betétjük, ha szabadon befektethető egyenlegük van, vagy például, egy költési kategóriában szokatlanul sok a kiadásuk. A platform bevezetéssel párhuzamosan elérhetővé vált a George okosszámla is, amelynek havi díja igazodik a bankolási szokásainkhoz.

Mindezek mellett George alkalmazások gyűjtőhelye is. Így az ügyfeleink a saját felületünkön hozzáférhetnek harmadik fél által fejlesztett megoldásokhoz. Ennek keretében hamarosan például egy cseh fintech cég fejlesztése bekerül a portfóliónkba, amely a személyes tranzakciótörténetét alapul véve testre szabott kedvezményeket kínál a felhasználóknak.

Az innovatív fejlesztésekre hogyan reagálnak az ügyfelek? Hol tartanak a digitalizációban és a pandémia mit változtatott ezen a menetrenden?

Bek-Balla László – A 14 éves diáktól a 99 éves nyugdíjasig sokféle ügyfelünk van, nekik kell eldönteniük, hogy milyen banki teendőre éppen melyik csatorna a legkényelmesebb a számukra. Kirajzolódni látszik az a trend, hogy a tranzakcionális folyamatok egyre inkább a digitális csatornákra kerülnek át, a telefonos ügyfélszolgálat sok tekintetben ezt segíti, a fiókhálózat pedig egyre inkább a komplexebb pénzügyi döntésekhez kapcsolódó tanácsadás terepévé válik. Az ügyfeleink 60%-a kifejezetten aktív, 10% pedig alkalmi digitális felhasználó. Én úgy látom, hogy ezeket a folyamatokat a vírushelyzet évekkel gyorsította fel. És persze vannak olyan fejlesztéseink, amelyek kifejezetten vírus-biztos megoldást nyújtanak, mint például a videóazonosítás.

Amely szintén a George része?

Bek-Balla László – Így van, de példa a rendszer flexibilitására, hogy ez a modult itthon készült, a Pont Systems közreműködésével. Kifejezetten figyelünk rá, hogy a helyi viszonyoknak leginkább megfelelő fejlesztéseket végezzünk.

Sándor Tibor – Méghozzá nem is a hagyományos módon, mert bár a Pont Systems-nek sok távoli, akár külföldi projektje van, a bankszektorban általában szoros együttműködésben dolgozunk az ügyfeleinkkel, most viszont – a vírus miatt – személyes találkozókra csak a projekt elején volt lehetőségünk.

A Pont Systems-hez hasonló céget milyen szerepet töltenek be a banki informatikában?

Bek-Balla László – A bécsi George csapatban közel 300 szakértő dolgozik, és itthon is közel járunk a százhoz. Az alapfunkciók fejlesztése természetesen házon belül zajlik, de azon a területen, ahol nem építettünk ki belső kompetenciát, vagy nagyobb kapacitásra van szükségünk, az okos döntés az, hogy megtaláljuk a legjobb partnereket.

A fent említett esetben például a Pont Systems szakértői segítségére is tudtunk támaszkodni a tervezésben, a fejlesztési folyamatban, tesztelésben és a finomhangolásban.

Hol találkozhatunk a Pont Systems fejlesztéseivel az Erste mellett?

Sándor Tibor – Idén 25 éves a Pont, és 18 éve vagyunk jelen a pénzügyi szektorban. Szinte minden magyarországi pénzintézetnek dolgoztunk már valamilyen területen, legyen szó fejlesztésről, rendszerintegrációról, tesztelésről, tanácsadásról, szervezésről vagy üzemeltetésről. Legfőképpen háttérrendszeri fejlesztések, operációs területet támogató megoldásaink vannak; az Erste-nél megvalósított videóazonosítási megoldásunk azért is külön fontos számunkra, mert ez a megoldás közvetlen ügyfélkapcsolatot kíván.

A hitelezési folyamatokat támogató workflow és dokumentum menedzsment alkalmazásaink több pénzintézetnél sok, esetenként 15 éve működnek, köszönhetően azoknak az időtálló, modern technológiáknak, amikkel dolgozunk.

A pénzügyi szektor mellett jelen vagyunk más ágazatokban, sőt országokban; 2013 óta Vietnámban és nem sokkal később Laoszban kezdtünk dolgozni, reményeink szerint a közeljövőben pedig Afrikában is felbukkanunk.

Mindkét részről felmerül a kérdés: milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben, lehet-e tudni a valamit a következő nagy dobásról?

Bek-Balla László – A George fejlesztése sosem áll meg; a februári indulás óta öt új verziót adtunk ki új funkciókkal. Idén még sok előremutató fejlesztés várható: hamarosan jön például a Google Pay bevezetése, illetve egy mobilalkalmazáson belüli selfie-s (ún. nem valós idejű azonosítás) is, amiben a Pont Systems is fejleszt.

Sándor Tibor – Mi leginkább egyedi fejlesztéseket végzünk nagyvállalatoknak, így nálunk nem a mit a kérdés, hanem a hogyan és mikorra. Folyamatos vizsgáljuk a technológiai trendeket, ezekkel kapcsolatos képzéseket biztosítunk munkatársainknak minden szakértői területen, mint a fejlesztés, üzemeltetés, vagy akár kettőt egyesítő DevOPS, illetve szoftvertesztelés területén. Ezáltal ha új igények merülnek fel partnereinknél, mi amennyire lehet, gyorsan, problémamentesen szállítjuk a kívánt megoldást.

Ha területeket kellene kiemelni, fejlesztési oldalról a microservices architektúra, konténerizáció és felhő alapú megoldások, valamint adatközpont kialakítás és menedzsment van a fókuszunkban.

Meggyőződésünk, hogy a professzionális IT partner hosszú távon nem költség, hanem megtakarítás. Akárcsak az Erste, mi is azon dolgozunk, hogy – a következő 25 évben is – segítsünk pénzt megtakarítani partnereinknek.