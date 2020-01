Évnyitó makro-álmodozás - Zsiday Viktortól

A jegybankok 2019-ben kamatot vágtak, enyhítettek (QE), a költségvetések inkább támogató irányba módosulnak, nagy egyensúlytalanság a legtöbb országban nem látszik (kivéve az időzített bomba Kína, de az ottani gazdaságot megérteni elég nehéz, szóval az még bármeddig húzódhat), így folytatódhat a gazdaságok talpra állása. Ez alapvetően jó a tőzsdéknek, pláne, hogy a reáleszközöknek (részvények/ingatlanok) nincs alternatívája a zéró/negatív kamatok miatt. Egy probléma van, ez a "Goldilocks" szcenárió kezd konszenzussá válni (bár még eufória egyáltalán nincs), úgyhogy minimum egy nagyobb korrekció/törés azért lehet benne az év során.

Amire viszont senki nem számít az az, hogy a Phillips-görbe esetleg mégsem halott. Nagyjából konszenzus, hogy a Fed még jó sokáig nem emel kamatot, ám tekintve, hogy a fejlett világ munkanélkülisége 40 éves mélyponton van, azért mégsem lenne annyira meglepő, ha hirtelen komolyabb bérinfláció kezdene kibontakozni (mint ahogy Magyarországon is megtörtént az elmúlt években), valószínűleg először az USA-ban. Ha így is lesz, akkor is inkább a második félévben, de ha bekövetkezne, akkor az alaposan megrengetné a bikapiac alapjait, mert felvetné a kamatemelések rémét, így az egyik fő érv a részvények mellett (TINA = There Is No Alternative) eltűnne.

Ezzel párhuzamos a másik konszenzus: a dollár gyengülni fog. Ám ha lesz bérinfláció az USA-ban, akkor a kamatemelési várakozások erősödése miatt könnyen lehet, hogy a dollár mégis erősödne, akár sokat is. Egyébként is a fejlett devizák közül kábé a dollárnak van egyedül bármi észrevehető kamatszintje, így a carry-playerek továbbra is az amerikai devizát preferálják.

Szintén konszenzus, hogy a forint gyengülni fog, mert az MNB úgysem emel soha az életben kamatot. Ám ha esetleg kiderül, hogy az európai gazdaság feltápászkodik, azaz a külső dezinflációs nyomás eltűnik, a hazai bérinfláció pedig tovább emeli a már így is jelentős belső (elsősorban szolgáltatói) árnyomást, akkor lehet, hogy mégis kénytelen lesz feljebb kormányozni a kamatszintet a magyar jegybank.

A fentiek alapján 2020 így fog kinézni (persze úgyis történik egy csomó minden amire nem számítunk, tehát nem így lesz, de maradjunk a gondolatkísérletnél):

Az év első felében lassan talpra áll a világgazdaság, erősödnek a tőzsdék, öröm-boldogság. Az év közepétől megjelenik a bérinflációs nyomás USA-ban, elkezdenek kamatemeléseket árazni, a dollár erősödik, a tőzsdéken mély korrekció indul. Eközben idehaza a gazdaság erős marad, a bérinfláció magas, az árinfláció a vártnál komolyabb, a forint gyengül, és a jegybank végül lépni kényszerül: 2%-ra kormányozva a BUBOR-t, miközben nem nyúl az alapkamathoz. A forint visszaerősödik.