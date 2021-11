Ez most a sláger a kriptodeviza-piacon

Bár a kriptodevizák is követték a részvények és az árupiaci termékek áresését pénteken, és 5-12 százalékos esést szenvedtek el, a hétvégén stagnálás, hétfőn pedig majdnem ekkora emelkedés következett. A bitcoin így egy hét alatt lényegében nem ment sehová, a második számú kriptodeviza, az ether pedig így is öt százalékkal emelkedett. A piacok elsősorban az új vírusverzió miatt pánikoltak.

A kriptodeviza-piac igazi izgalmai azonban többnyire már régen nem az első két kriptodeviza piacán folynak – mondta Eidenpenz József, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársa a TrendFM műsorában. Erre utal, hogy ha a száz legnagyobb kapitalizációjú kriptodevizát az utóbbi egy hét emelkedése alapján sorba rendezzük, akkor ötből három egyazon területhez kapcsolódik.

Kockázati tőkéző kisbefektetők

Ez pedig a metaverzum, amit a blokklánc, az online játékok, az NFT-k, a decentralizált pénzügyek (DeFi) technológiai vívmányaiból összegyúrva fejlesztenek számos vállalkozásnál. A the sandbox (SAND) 88, a gala (GALA) 83, a decentraland (MANA) 33 százalékkal emelkedett az utóbbi egy hétben.

Sok kisbefektető már nem egyszerűen vásárol egy kriptodevizából, és tartja, hanem egyfajta kockázatitőke-befektetőként működik, anélkül, hogy ennek (és a kiugróan magas kockázatoknak) tudatában lenne. Ígéretes induló projekteket, még felfedezetlen, de slágergyanús alkalmazásokat kutatnak, hogy lehetőleg árukat sokszorozó, a bitcoint vagy az ethert messze túlszárnyaló befektetésekre leljenek.

Ne írjuk le az árupiacot

Az árupiacon is csúnya zuhanás volt pénteken, főleg az olajnál, amely 11-13 százalékot veszített árfolyamából. Az ipari fémeket, köztük az ezüstöt, illetve a bányarészvényeket is alaposan elintézték.

Ám ha az új vírus veszélyesnek is bizonyul, nagyon valószínű, hogy a gazdaság előbb-utóbb akkor is talpra áll – és vele a részvények és az árupiaci termékek, az olaj is. (Utóbbira az OPEC kartell is rásegíthet.) A tavalyi forgatókönyv ismétlődhet meg kicsiben, amikor a 2020 márciusi zuhanásokat lassú, masszív és több mint másfél éve tartó emelkedések követték.

Frissítés: november végén bejelentették, hogy december elején nyit az első hazai kriptotőzsde. Erről laptársunk, a privatbankar.hu írt kedden.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

