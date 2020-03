Ezekre figyelj oda: így csúszhat el a személyi kölcsön igénylés

Bár nem tudni még, hogy az új 5,9 százalékos személyi hitel milyen feltételekkel lesz elérhető, annak, aki szeretné igényelni, mindenképpen hasznos, ha megismerkedik a hitelbírálat részeivel.

Képünk illusztráció (fotó: pixabay) Képünk illusztráció (fotó: pixabay)

A korábbi gyakorlatot megismerve nagyobb eséllyel állapíthatjuk meg, hogy felvehetjük-e majd az új kölcsönt. Személyi kölcsön igénylésnél minden esetben kötelező a hitelbírálat, az azonban bankonként eltérő lehet, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnünk. A Bank360.hu összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyeket a bankok vizsgálnak, ha valaki személyi hitelt szeretne felvenni.

Életkor

A bankok a bírálatnál dönthetnek úgy, hogy túl fiatalok vagy túl idősek vagyunk ahhoz, hogy hitelt kapjunk. Kiskorúak például csak kivételes esetben adhatnak be hitelkérelmet, de olyan bank is van, ahol még a nagykorúság is kevés az igénylésnél. A szigorúbb hitelintézeteknél legalább 23 évesnek kell lenni az igénylésnél, a Sberbank és az Erste Bank például közéjük tartozik. A K&H Banknál, a Budapest Banknál, a Raiffeisen Banknál, a Takarékbanknál és az UniCredit Banknál viszont akár már 18 évesen is kölcsönhöz juthatunk.

A meghúzott felső korhatár nem attól függ, hogy az igénylésnél hány évesek vagyunk, hanem attól, hogy a futamidő végén hányadik évünket tapossuk. Ez is bankfüggő: a maximum életkor jellemzően 65 és 72 év között van. Ezen a téren a CIB Bank engedékenyebb, az UniCredit viszont szigorúbb.

Elvárt nettó jövedelem

A jövedelemvizsgálat fontos része a hitelbírálatnak. A bankok ilyenkor alapvetően arról döntenek, hogy biztosítottnak látják-e az ügyfél részéről a rendszeres és pontos törlesztést vagy nem. A pozitív eredményhez hosszú távon kiszámítható, megbízható forrásból származó és persze elegendő jövedelemre van szükség. Ennek több különböző jövedelem is megfelel, de a sikeres bírálathoz elsődleges jövedelemre van szükség - ilyen például a munkabér, a vállalkozói jövedelem és a nyugdíj. Emellett másodlagos jövedelem igazolására is van lehetőség, mint amilyen a családi pótlék, a GYED vagy a GYES. Ezek a leggyakrabban előforduló jövedelemtípusok, de az elfogadható jövedelmek listája ennél jóval hosszabb.

Az elvárt nettó jövedelem összege bankonként eltér. Több helyen a mindenkori minimálbér összege a feltétel, ami 2020-ban 107 065 forint. Az OTP Banknál viszont akár 75 000 forintos jövedelemmel is hitelhez juthatunk, illetve az Erste Banknak is van olyan személyi kölcsön ajánlata, ahol 80 000 forint elegendő az igényléshez.

A jövedelem az igényelhető összeget is befolyásolja, hiszen az igénylésnél minden esetben meg kell felelni a jövedelemarányos törlesztési mutatóra (JTM) vonatkozó feltételnek. Ez személyi kölcsön igénylésnél azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészlet nem lehet magasabb, mint az igazolt nettó jövedelmünk legfeljebb 50 százaléka.

A jövedelemigazolás mellett a számlavezető banktól lekért számlakivonatot is be kell mutatni, legalább 3 hónapra visszamenőleg. Ha annál a banknál adjuk be az igénylést, ahol egyébként is bankolunk, akkor erre nincs szükség.

Elérhetőség, személyes iratok és állandó lakcím is szükséges

Szintén az alapfeltételek közé tartozik, hogy legyen közvetlen telefonos elérhetőségünk, enélkül valószínűleg elutasítanak a bankok. Ezenkívül az állandó magyarországi lakcím igazolása is kötelező lakcímkártyával, három bank kivételével mindenhol. A tartózkodási hely igazolása vagy a tartózkodási engedély bemutatása állandó lakcím hiányában három banknál elegendő: a Raiffeisen Banknál, az MKB Banknál és a TakarékBanknál.

Az érvényes személyi okmányok bemutatására kivétel nélkül minden banknál szükség van. Ez alapesetben a személyi igazolvány, de ha nincsen vagy éppen lejárt, akkor helyette megfelelő lehet a fényképes jogosítvány vagy az útlevél is.

A lejárt tartozás szinte mindenhol kizáró ok

A Központi Hitelinformációs Rendszerben minden igénylőt ellenőriznek a bankok, hogy szerepel-e a negatív adóslistán. Ha a válasz igen, akkor nagyon kevés lehetőség van az igénylésre, sőt még a tartozás kiegyenlítése után is egy évig látni fogják a bankok a passzív státuszt, ami szintén kizáró ok a legtöbb banknál.

Egyéb kizáró okok is lehetnek

Eltérő feltételek vonatkoznak a bankoknál például a szükséges munkaviszonyra; van, ahol elég három hónap folytonos jogviszony, míg a szigorúbb bankok 6-12 hónapot várnak el. Kevésbé ismert tény, de akár tőlünk független körülmény is okozhatja az elutasítást, például ha a munkáltatóról derül ki, hogy köztartozása van vagy felszámolás alatt áll a cég. Ebben az esetben is elbukhatjuk a hitelbírálatot, hiszen a bank nem látja biztosítottnak a rendszeres jövedelmünket.