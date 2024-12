Fájhat a feje, mert megint gyengült a forint

Az eurót este hat órakor 414,32 forinton jegyezték a kora reggeli 412,98 forint után, a dollár jegyzése 392,13 forintra ment fel 390,50-ről, a svájci franké pedig 446,92 forintra emelkedett 444,45 forintról. Ahogy arról laptársunk, a Privátbankár délelőtti piaci cikkében is írt , a forint gyengülése mögött feltehetőleg Magyarország várható leminősítése áll.

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a kora reggeli jegyzéséhez képest, és a hetet is gyengébben fejezte be.

