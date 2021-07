A bitcoin a fiataloké, az arany az időseké?

A bitcoin tavaly év végi-idei nagy áremelkedésének fő narratívája az volt, hogy az első számú kriptodeviza digitális arannyá, modern értékőrző eszközzé vált.

Az is fejben dől el, hogy mit tekintünk aranynak, de az is, hogy mit tekintünk pénznek. Így az is, hogy értéket tulajdonítunk-e a bitcoinnak – ez lehetne az egyik olvasata az MNB blogján nemrég megjelent véleménycikknek. Ugyanis abban “a pénz értéke abból fakad, hogy elhisszük, hogy más is elhiszi, hogy van neki”.

Ezt se, azt se lehet megenni

Tehát a pénz vagy az arany elsősorban a fejünkben létező ideáktól értékes. Ebből az is következhetne, hogy miért ne lehetne a bitcoin is pénz, ha az emberek egy nagy csoportja már ma is elfogadja annak? Ez a csoport pedig bővül is.

De sokak szerint mégis az arany az igazi érték, a kriptodeviza soha nem érhet a nyomába. Az kétségtelen, hogy az arany az emberek fejében a gazdagság szimbóluma. (Kisebb mértékben a drágakövekkel és a nagy értékű ingatlanokkal együtt, lásd gyémánt félkrajcár és kacsalábon forgó palota.)

Iszonyúan felgyorsultak a változások

Ebből viszont még nem következik, hogy ez egy megrengethetetlen és statikus állapot. Éppen hatalmas változásoknak vagyunk tanúi, az emberiség fejében is teljesen új fogalmak jelentek meg a számítástechnika elterjedése óta. Ez az aranyról kialakított képet is mintha éppen a szemünk előtt rombolná le.

A teljes cikk a Privátbankár oldalán: Bitcoin=fürge kisemlős, arany=kihalásra ítélt dinoszaurusz?

