Folytatódnak a fejlesztések Újlipótvárosban

Egy város vagy kerületrész iránti érdeklődés nyomon kísérése érdekes feladat és hasznos is, hiszen a kapott adatok jól mutatják, hogy mire van igazán igény, illetve mivel kell kiszolgálni ezeket az igényeket. A lakás az egyik ilyen fontos igény, de nem akármilyen, hanem a jó lakás és az ahhoz kapcsolható, könnyen elérhető szolgáltatások. A XIII. kerület nagyobb része ilyen.

Évek óta adatokkal is alátámasztható ez a trend. Most, 2021 tavaszán a XIII. kerület a legkeresettebb, főleg az új lakásokra vágyók nézegetnek itt különféle kisebb környékeket. A nagy ingatlanközvetítő hálózatok egybevágó értékelése szerint a kerület immár megelőzte a korábban sokáig első Újbudát (XI. kerület) és a bronzérmes Zuglót is (XIV. kerület). Utaltak arra is, hogy jól indult az idei év Budapesten, már ami az eladott új lakások számát illeti: a tavalyi első negyedévhez képest a mostani első háromhavi időszakban több mint 60 százalékos emelkedést láttunk. A XIII. kerület továbbra is vezet, az új otthonok mintegy 40 százaléka itt kelt el.

A Dunára néző lakások a legdrágábbak (fotó: Mester Nándor) A Dunára néző lakások a legdrágábbak (fotó: Mester Nándor)

A kerület legértékesebb része a Dunához közeli utcákban és körzetekben van. Ez nem meglepő, hiszen nemzetközi trend, hogy egyre többen szeretnék élvezni a folyó közelségét. A vízhez valamilyen kapcsolattal bíró utcák már évtizedek óta keresettek. És nem csupán a lakások miatt, hanem azért is, mert a kereskedelem sok formája igen élénk arrafelé, ez jó az ott eladni vagy szolgáltatni kívánó cégeknek is. Ilyen partközeli terület a XIII. kerület újlipótvárosi részén is van.

Újlipótvárosban jelenleg mintegy 35 ezeren laknak, már a háború utáni években is felélénkült, azóta is tart ez a lendület, ami nem tört meg a rendszerváltással. A kerületi önkormányzat számos gazdasági és kulturális fejlesztést valósított meg az elmúlt 20-25 évben. Tömbrehabilitációs programot indított és folytatja a Duna parti fejlesztéseket, valamint az úgynevezett Újlipótvárosi Mobilitási Tervet, melynek fontos része a kerékpáros infrastruktúra további fejlesztése.

Megépült a RAM Colosseum, ami a helyiek kedvelt kulturális központja lett és több játszóteret is felújítottak, növelték a zöld felületet, karbantartják a kisebb parkokat. Újlipótváros esetében a jól szervezett tömegközlekedés is előnynek számít. Vonzó a rengeteg kis bolt, színes üzletkínálat is, a kutatások szerint a fiatalok és a női válaszadók esetében ez is hangsúlyosan pozitív elem lehet minden itteni lakásra vonatkoztatva. Ez tehát az a közeg, ahová érdemes új lakóparkokat építeni, a konkrét lakásokon kívül ugyanis a vevők az adott környéket is megveszik, hiszen többnyire hosszú távra választanak lakhelyet maguknak.

Ez a mozgalmas de zöld parkokkal tarkított környék lesz az otthona azoknak, akik a Duna Pearl nevű vegyes használatú tömb lakásaiba költöznek a Pozsonyi úton. Az Újlipótváros fő ütőerének számító útnál már közelednek a végleges magassághoz a 193 lakásos lakópark épületei. Az épület éttermeket, kávézókat és egy 103 szobás szállodát is magában foglal majd a Pozsonyi út és Kárpát utca között.

A beruházó török Polat Group felmérést készíttetett, hogy megtudja, milyen tényezők fontosak a fővárosiak számára, amikor költözésről, lakásvásárlásról gondolkodnak. Az derült ki, hogy

a budapestiek közel 40 százaléka szívesen költözne az Újlipótvárosba, ha módja lenne rá.

Ez az arány a magasabb iskolai végzettség arányában tovább emelkedik. A válaszolók kétharmada számára a városrész különleges atmoszférája a legvonzóbb jellemző az Újlipótvárosban. A felmérésből kiderült, hogy egy elképzelt álomotthon szempontjából a természet közeliség és a zöld felületekhez való közelség a legfontosabb: a válaszadók átlagosan 70 százaléka az álomotthon legfontosabb kritériumának jelölte ezt.

Bár ebben a felmérésben nyilván nem esett szó árakról, de nem hallgathatjuk el, hogy a használt lakások ára arrafelé erősen közelíti az egymillió forintot négyzetméterenként. Különösen a Dunára közvetlenül rálátó lakásoknál találkozhatunk ilyen árakkal. Értelemszerűen az új építésű lakások is elérik ezt a szintet és elhelyezkedéstől, felszereltségtől, tájolástól és a felhasznált anyagoktól függően ennél jóval magasabbak is lehetnek.