Gyurcsik Attila: Úgy döntöttem, hogy 2023-ban nem shortolok semmit

Az első kérdésem nem is az lenne, hogy melyik áll a szívedhez közelebb, mert kicsit másfajta a két díj. Melyek azok a tulajdonságok, amelyek kellenek ahhoz, hogy valaki jó portfóliómenedzser legyen?

Egyszerre nehezítem és könnyítem meg a dolgodat, mert szerintem sok szempontból a két díj mégiscsak azonos. Ahhoz, hogy valaki az év portfóliómenedzsere legyen, a szakmában, de legalábbis valamilyen alap tekintetében valamit le kell tenni az asztalra. Tehát valószínűleg ezért kaptam a díjat, nem a szépségversenyt nyertem meg. Azt gondolom, hogy ez a kettő, a szakmaiság és az alap teljesítménye, valamint az, hogy az év portfóliómenedzsere lettem, azt gondolom, hogy szorosan összefügg. Az Abacus egy abszolút hozamú alap, amit én kezelek. Ennek a stratégiának az a nagyon fontos ismérve, hogy valójában egy fekete doboz. Olyan értelemben, hogy nagyon szabad a mandátum, gyakorlatilag a portfóliómenedzser úgy garázdálkodik, ahogy akar. Valójában, aki ezt az alapot megveszi, az az én világképemet és tudásomat veszi meg. Nincs egy benchmark, egy fogódzó, mint egy hazai kötvényalapnál, vagy egy amerikai részvényalapnál, amiről tudjuk, hogy amerikai részvényekbe fektet.

Gyurcsik Attila elégedett lehet

A Te alapod esetében ez mit jelent?

Bár az abszolút hozamú mandátum teljesen szabad kezet biztosít a portfóliómendzsernek, az Abacus alap esetében én választottam egy jól definiálható stratégiát, amit az elmúlt években igyekeztem következetesen végig vinni. Ez egyébként egy polcról levehető stratégia, a legsikeresebb hedge fund stratégiák egyike. Fontos, hogy kizárólag részvényekkel foglalkozik, tehát ebből az is következik, hogy nincs benne se devizákkal, se pedig mindenféle nyersanyagokkal való kereskedés. Amivel viszont foglalkozom, hogy részvényekre, szektorokra vagy éppen ellenük fogadok. Tehát ez attól abszolút hozamú alap, és nem egy sima részvény, vagy vegyes alap, mert nem kizárólag arra játszik, hogy valami emelkedni fog, hanem csúnya spekuláns módjára, ha úgy hozza a sors, akkor valami ellen is fogadhatok. Stílusát tekintve én értékalapú befektető vagyok, aki hosszú távon gondolkodik. Féléves vagy éves blokkokban változik az eszközallokáció, de nem naponta, nem ennyire heves.

Tudnál példát mondani?

Sok példát tudnék mondani, de talán a 2022-es évet emelném ki, ami egyben a legsikeresebb éve is volt az alapnak. Abban az évben mind a részvény-, mind a kötvénypiacokon magas, kétszámjegyű bukót lehetett elérni. Ebben a szélsőségesen negatív környezetben az Abacus alap 16 százalékos pozitív hozamot ért el, ami nagyrészt short ügyletekből tevődött össze. Az volt a víziónk, hogy az infláció nem átmeneti lesz, hanem tartós és a jegybankok sokkal több kamatemelésre kényszerülnek, mint amit a piac vár. Emiatt alapvetően a hozamérzékeny szektorok, elsősorban a technológiai szektor ellen fogadtam, külön ki lehet emelni a Zoomot, vagy a Teslát. Nyilván a Zoomban volt egy óriási felfutás a Covidot követően, amiről azt gondoltam, hogy le fog csengeni.

És végül így is lett, nem?

Emlékszem, akkoriban voltak olyan hangok, hogy soha többet nem lesz fizikai meeting. Minden az online térbe költözik, de azért látjuk, hogy ennek vannak hátrányai, és hogy a való élet nem így alakult. De említhetném a Teslát is, aminek szintén volt egy nagyon nagy felfutása, és ott is vettünk fel short pozíciót, amit elég jó időzítéssel zártunk. Lényeg a lényeg, hogy 2022-ben nagyjából a hozam kétharmada short ügyleteken keresztül jött.

2023-ról mit tudsz mondani?

Azt gondoltam, ha 2022 egy pokolian rossz év volt minden eszközosztálynak, akkor az álmoskönyv szerint két ennyire rossz év viszonylag ritkán követi egymást, ezért úgy döntöttem, hogy 2023-ban nem shortolok semmit. Tavaly 26 százalékos hozamot ért el az alap, olyan befektetéseken, mint például a Magyar Telekom, ami elég nagy pozíció volt az alapban. Nincs túldiverzifikálva az alap, ha valamiben hiszek, akkor azt viszonylag nagy súllyal játszom meg az alapban. Amit még talán érdemes megemlíteni, az a Credit Suisse csődje keltette hullámok a bankszektorban. Ez egy mini bankpánik volt, ami valójában egy remek lehetőséget teremtett jó minőségű bankrészvények vásárlására, és vettem is egyébként, de így az ember utólag mindig azt gondolja, hogy miért nem vett többet.

A rizikóvállalásnak a skáláján hogyan mozogsz, mennyire vagy bevállalós?

Nagyon jó a kérdés, alapvetően az alappal a célom, hogy a volatilitása tíz százalék körül alakuljon. Tudni kell, hogy egy klasszikus részvényalap volatilitása inkább a húsz százalékhoz közelít, nyilván egy kötvényalapé pedig messze öt százalék alatt van. Alapvetően ez egy közepes kockázatú termék, egyébként a díjat is ebben a kategóriában nyerte el az alap, tehát bevállalósnak egyáltalán nem mondanám magam.

Tehát ennél tudnál sokkal extrémebbet összerakni?

Hát igen, lehetőségem lenne rá, de tudatosan alakítom így az alap stratégiáját.

Ha szétnézünk a világban, akkor a globális piacokat mi mozgatja most leginkább? Például az amerikai vagy az európai választások, a háborúk? Ezek a különböző nagyobb globális helyzetek mennyire befolyásolják egyes cégeknek a részvényeit, vagy inkább ezek kiszűrhető hatások?

Kicsit cinikus választ fogok adni, de szerintem semennyire. Ha csak belegondolunk az elmúlt fél-egy év rossz híreibe, és hogy ez mennyire akasztotta meg a tőkepiaci bikát, akkor mondhatjuk azt, hogy semennyire, mert ezek a hírek, amikről beszélünk, akár a gázai konfliktus, de folyamatosan jönnek rossz hírek Tajvan és Kína viszonylatában is, ez semennyire nem üti meg a befektetők ingerküszöbét. És tudjuk azt is, hogy Amerikában választások lesznek ősszel, és azt is, hogy fej-fej mellett halad a két jelölt. Én azt gondolom, hogy egy klasszikus bull piacon vagyunk, de azt azért látni kell, hogy ez már nem egy fiatal bika, ezért érdemes odafigyelni. A kollégáknak azt szoktam mondani, hogy picit olyan a helyzet, hogy amíg szól a zene, addig táncolunk, de azért figyelni kell a pincéreket és ha már pakolják el az italokat, akkor érdemes óvatosabbnak lenni, hiszen vannak kockázatok. Nyilvánvalóan egy Trump győzelem a kötvénypiacok szempontjából rendkívül izgalmas, hiszen nem gondoljuk róla, hogy egy fiskálisan konzervatív figura lenne. Hosszú távon szerintem lehet hatása a hozamokra annak, hogy ki lesz az elnök.

Egy évvel ezelőtt Magyarországon leginkább az infláció volt a probléma. Akkor az volt a véleményed, hogy 3-4 százalékos inflációhoz nagyobb recessziót kell csinálni. Nagyjából ez be is következett, amit a háztartások nagyon megszenvedtek. Hogyan látod most a magyar gazdasági helyzetet?

Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem a magyar gazdaság az nem egy gazdaság, hanem valójában minimum kettő. Tehát egyfelől van egy nagyon versenyképes, exportra termelő feldolgozóiparunk, ami nagyrészt autógyártókat takar, és ehhez kapcsolódik rengeteg új beruházás, fejlesztés, egy technológiai váltás következtében. Ennek kapcsán szerintem most kevésbé jönnek jó hírek. Úgy tűnik, hogy ez az átállás az elektromos autózásra, mintha lassabban akarna megtörténni, mint ahogy azt sokan várták vagy remélték. Ez azt jelenti, hogy ezek a beruházások, melyek ehhez kapcsolódnak, is lassabban fognak megvalósulni. Szerintem ez egy fontos hír, ami az idei évnek egy új híre. Sokan találgatják, hogy mi ennek az oka.

A magyar kormány elég nagy tétet tett erre.

Ez valamennyire logikus, mert ha mindenki azt mondja, hogy ez a jövő technológiája, és itt van a három legnagyobb prémium gyártó Németországból, akkor ez logikus lépés. Csak én azt mondom, hogy lehet, hogy ez lassabban fog megtörténni, mint ahogy azt gondoltuk, akár egy éve, aminek nyilván van kihatása a gazdaság növekedésére, teljesítményre, a beruházások tervezett ütemére. Ez talán az egyik lába ennek a sztorinak. A másik lába az a belső gazdaság. A fogyasztás szerintem helyre fog állni, tehát már van reálbérnövekedés, ebből pedig az következik, hogy a kamatszintek is úgy-ahogy normalizálódtak, ami a lakossági beruházások szempontjából fontos. Idén 2 százalék körüli növekedés várható. Ehhez párosul egy 4-5 százalékon beragadó infláció. Ez nem rossz szituáció, mert nyilván voltak ennél sötétebb időszakok, de amíg a német gazdaság és ezen belül a feléjük exportált termékeink iránti kereslet valamilyen módon nem javul meg érdemben, addig ez egy picit döcögősebb menet lesz szerintem.

Készültök valami újdonsággal még 2024-ban?

Gondolkodunk sok új terméken, nem is egyen, most még nem feltétlenül lőném le a poént. Mindig próbálunk innovatívak lenni, például a lengyel választásokat követően indítottunk egy lengyel részvényalapot. Ez egy viszonylag friss termék, mert hiszen tavaly év végén indult, és azt gondolom, hogy a lengyel piac egy nagyon jól teljesítő piac lesz.