Hogyan befolyásolja a háború a kriptodevizák árfolyamát?

A múlt héten a részvénypiachoz hasonlóan a kriptodevizák is először nagyot estek a háború kitörésének hírére, utána azonban hamar magukhoz tértek, és a hét második felében már emelkedni is tudtak. Hétfőn a részvénypiac követve újra gyengültek. Az utóbbi hónapokban eléggé erős lett a korreláció a kétféle eszköz osztály között – erről beszélt lapunk főmunkatársa, Eidenpenz József a TrendFM rádió reggeli műsorában.

Az utóbbi időben nem voltak olyan specifikus hírek, amelyek a kriptodeviza-piacon nagyobb emelkedést okozhattak volna, mint például tavaly Elon Musk Tesla-elnök egyes nyilatkozatai vagy más intézményi szereplők megjelenése. Ezért is követhetik a kriptók jobban a részvénypiacot, amelynek viszont hosszabb távon nem feltétlenül tesz rosszat a háború.

Bármi is szomorú is, egy fegyverkezési verseny komoly megrendeléseket jelenthet az ipar számára. Németország máris százmilliárd eurós nagyságrendben növelte védelmi költségvetését.

Segíthet a bitcoin a menekülteknek

A kriptodevizák használata egy háború idején többféle előnnyel is járhat. Egyrészt az ukrán kormány már bitcoin- és ethereum-címekre is várja az adományokat a háború finanszírozása érdekében. Alig három nap alatt közel tízmillió dollár jött így össze, aminek egy részét már el is költötték.

Másrészt akiknek menekülniük kell, azok tárolhatják vagyonukat kriptodevizákban, amelyhez az interneten keresztül pusztán a jelszavuk birtokában hozzá tudnak férni. Egy másik országba megérkezve pedig ismét el tudják érni ezeket az értékeket és újra értékesíteni i tudják például egy helyi kriptodeviza-tőzsdén.

Küzdelem a pénzmosás ellen

Sajnos a nyugat által bevezetett pénzügyi szankciók egy részének kijátszását is lehetővé teszik a kriptodeviza. Ezek segítségével lehetővé válik olyan áruk, például csempészáruk kifizetése is, amelyeket másként nem lehetne.

Emiatt az Európai Unió múlt héten már erősen sürgette a pénzmosás elleni harc kiterjesztését a kriptodeviza-szektorra is. Valamint az EU-ban egyébként is előkészítés alatt álló kriptodeviza-szabályozás kidolgozásának sürgős felgyorsítását.

