Hogyan költhetjük el hasznosan az szja-visszatérítést?

A gyermeket nevelők 2022. február 15-ig jelentős támogatásra számíthatnak. Mindenki visszakapja ugyanis az idén befizetett személyi jövedelemadó (szja) összegét, aki 2021-ben bármennyi ideig családi kedvezményre volt jogosult, vagy 2021 végéig betölti a terhesség 91. napját. Nem kevés, összesen 1,9 millió adózó jut majd hozzá akár 809 ezer forintos egyösszegű visszatérítéshez.

A jogosultak nagy része automatikusan megkapja ezt a pénzt a bankszámlára. Ha azonban a NAV nem ismeri a jogosult személyes adatait, szükséges egy nyilatkozatot is kitölteni kitölteni a támogatáshoz. Csak néhány hónappal később, az adóbevallással együtt kaphatja vissza az adót az a szülő, akinek a jövedelmét addig még nem ismeri az adóhatóság (például egyéni vállalkozóknál). Mire lehet ezt a pénzt költeni? A Bank360 áttekintette a lehetőségeket.

1. Adósság csökkentése

Először a meglévő tartozást érdemes csökkenteni, ha felmerül egy nagyobb plusz bevétel. Így nem csak a kisebb adósság miatt lehet nyugodtabban aludni, a havi kamatra is jóval kisebb összeget kell kifizetni. Ehhez a hitel előtörlesztése szükséges. Az előtörlesztés a legtöbb esetben ingyenes, de ha van is díja, az általában nem haladja meg a befizetett összeg 1-2 százalékát.

2. Állampapír vásárlása

A támogatás biztonságos befektetését jelenti az állampapírok vásárlása, bár ehhez hosszabb ideig szükséges lekötni a visszajött összeget. Így, ha 5 évig tartjuk, a MÁP+ 4,95 százalékos átlagos éves hozamot nyújt, köszönhetően a futamidő végén kínált magasabb számoknak.

A jelenleg magas infláció mellett a Prémium állampapírok is egyre nagyobb nyereséget kínálnak, ami a visszakapott összeg reálértékét őrzi meg. Októberben már 6,5 százalékot tett ki az éves fogyasztói árindex, a Kamatprémium mellett azonban csak az éves átlag számít, ami 5 százalék körül alakulhat. Így is 6 százalékos éves nyereséget jelenthet mindezt, de nem rögtön - a 3 éves állampapír 2022 decembertől, az 5 éves jövő júliustól építi be az idei magas inflációt a hozamba.

A Babakötvény a magasabb prémium miatt kiemelkedő, 8 százalék körüli éves hozamot adhat. Már 2022. február 1-től a magasabb nyereséggel lehet számolni egy 2013 után vásárolt kötvénynél, a korábbi kötvényeknél viszont később, jövő december 2-től lép be a 8 százalékos hozam. Így a február közepi befizetésre egy újabb Babakötvénynél rögtön a magasabb hozam érvényes, hiszen az amúgy időarányos számítás még alig vesz el az éves nyereségből a kamatfordulót két héttel követő utalás esetén.

A Babakötvény éves befizetését ráadásul az állam már a korábbinál nagyobb összeggel, akár évi 12 ezer forinttal egészíti ki november eleje óta. A befizetések 10 százalékára jár az állami pénz, vagyis az adóvisszatérítésből már 120 ezer forintot is be lehet fizetni a számlára a további állami támogatásért. A magasabb hozam pedig az ennél magasabb összegek esetén is érvényesül.

A következő néhány év inflációja még bizonytalan, de a MÁP+, a Prémium állampapírok és a Babakötvények is biztos megtakarítást kínálnak számottevő hozammal.

3. A bankbetét is visszatérhet

A megtakarításhoz azonban nem is biztos, hogy szükség lesz a bankokon kívüli szereplőre, ugyanis a sorozatos jegybanki kamatemelések a bankbetétekre fizetett kamatokat is emelik előbb vagy utóbb. Így akár a pénzintézeteknél is magas kamatok mellett lehet lekötni a visszatért pénzt jövő februárban, vagyis érdemes figyelemmel kísérni a bankok ajánlatait.

4. A nyugdíj és egészségcélú megtakarítással jövőre is jár az adóvisszatérítés

Az adóvisszatérítés nem válik éves gyakorlattá, az csak a 2021-es évre érvényes. Most is elérhető azonban olyan eszköz, aminek segítségével bármelyik évben lehet adójóváírást kapni. Az előtakarékosságot célzó számlák esetén ugyanis az éves befizetés 20 százalékára jár az szja visszatérítés, amivel 2022-re is át lehet menteni a támogatás egy részét. A gyermeket nevelők 809 ezer forintos maximális adójóváírása így összesen 161 800 forintos adóvisszatérítésre elég a következő évben. Ez úgy lehetséges, hogy például egy nyugdíjbiztosítási számlára és egy egészségpénztárba egyaránt 404 500 forintot, a támogatás felét fizeti be a szülő.

Ennél azonban magasabb, 280 ezer forintos összeget is meg lehet takarítani az öngondoskodási számlákkal. A kedvezmény teljes kihasználásához még 245 504 forintot kell a nyugdíjbiztosítási számlára befizetni, további 345 504 forintot pedig vagy az egészségpénztárba vagy egy önkéntes nyugdíjpénztárba kell utalni. Utóbbi kettő ugyanis kizárja egymást a kedvezménynél, összesen lehet 150 ezer forintos adó-visszatérítést kapni egészségpénztárra és nyugdíjpénztárra.

5. Tanfolyamok és saját vállalkozás

A fenti megtakarítási célok mellett a pénzből finanszírozhatunk olyan célokat, amik saját tevékenységeinken keresztül segítenek a jövőben. Elvégezhetünk például egy olyan képzést, amellyel később jobb lehetőséget kínáló munkahelyet nyerhetünk el. Egy friss vállalkozásba is be lehet forgathatni az összeget, hiszen nincs kedvezőbb induló tőke annál, amit később nem kell visszafizetni.