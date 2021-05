Idén még nem volt ilyen erős a forint - mi történt?

A befektetőket is alaposan meglepte Virág Barnabás a Magyar Nemzeti Bank alelnöke sokakat meglepő nyilatkozatot tett. A Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy az MNB vezetője, hogy a jegybank komolyan veszi az inflációs kockázatokat, és ha szükséges, akkor akár a kamatemeléstől sem riadnak vissza. Ez egyébként már csak azért is komoly hangsúlyeltolódás, mert a jegybank vezetői az elmúlt egy évben az inflációs kockázatokkal nem igazán foglalkoztak (tény, tavaly nem is volt ilyen), és a hangsúlyt egyértelműen a gazdasági növekedés támogatására tették.

Az alelnök jelezte, hogy először az eszközvásárlásokról hozott döntéseket fogják felülvizsgálni, ám azt követően akár az eddigi monetáris politikát, illetve a kamatszinteket érintő döntés is elképzelhető. Virág Barnabás azt is elmondta, hogy a következő hónapok adatai különösen fontosak lesznek, azok jelentős szerepet játszanak majd a jegybank, illetve a Monetáris Tanács döntéseiben.

Valószínűsíthető persze, hogy a jegybank csak óvatosan fog a kamatokhoz nyúlni, és ha módosítanak, akkor első körben az alapkamatot és az egyhetes jegybanki betétek kamatait fogják harmonizálni. Az alapkamat jelenleg 0,6 százalék, míg a betét kamata 75 bázispont, így nem lenne ezek után bombameglepetés, ha a nyár folyamán a Monetáris Tanács egy 15 bázispontos kamatemelésről döntene. Egy esetleges kamatemelés vélhetőleg valamennyire hűtené a hazai inflációs várakozásokat is. Ez már csak azért is jó lenne, mert az áprilisi adatok meglehetősen rosszul alakultak, a fogyasztói árindex ugyanis az előző hónapban 5,1 százalékkal ugrott meg.

Kollégánk emellett beszélt a Trend FM műsorában a nemesfémek árának várható alakulásáról is. Az utóbbi időszakban ugyanis a globálisan várt növekvő infláció a befektetőket az arany és az ezüst felé fordultak, amelyek idei legmagasabb árfolyamuk környékére kúsztak fel ennek köszönhetően az elmúlt napokban.

A teljes felvételt itt hallgathatja meg