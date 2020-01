Itt a magyarázat, miért megy egymással szembe a forint és a zloty

A carry trade - Hogy mozgathatja a török líra a forintot? A magyar deviza rövid távon időnként látványos erősödést tud elérni – írta a K&H Alapkezelő kommentárja. Hajósi Péter befektetési igazgató szerint a látványosan erősödő időszakok azzal magyarázhatók, hogy a befektetők az alacsony forintkamatok miatt finanszírozó devizaként is használják a magyar fizetőeszközt. Forintban vesznek fel hitel alacsony kamattal, ebből pedig magasabb kamatozású devizát, például török lírát vesznek. Amikor lezárják az ügyletet, a kamatkülönbségből adódó nyereséget elteszik (carry trade). Nyugodt piaci környezetben, amikor ezeket a pozíciókat fokozatosan felépítik, nő a forint eladások összege. Amikor ugyanezek a befektetők rossz hírek esetén elbizonytalanodnak vagy profitot realizálnak, hirtelen zárják ezeket az ügyleteket, ez okozza a látványos forinterősödést. A 2008-2009-es válságig, amikor magasabban voltak a kamatok, a forint egyébként a másik oldalon volt. Akkor a carry trade-ben a forint céldeviza volt, úgy, mint most az említett török líra. A Takarékbank negyedéves elemzői sajtótájékoztatóán Suppan Gergely is arról beszélt, hogy a magyar bankközi kamatláb sokkal alacsonyabb, mint másutt. Ezért carry trading alakult ki több ország felé, például a forintot adják, a zlotyt veszik. A két deviza mozgása ezért lehet ennyire ellentétes. Hosszabb távon a K&H Alapkezelő szerint is a forint fokozatos gyengülése valószínűsíthető. A GDP-növekedés várhatóan lassulni fog, a gazdaságnak pedig a gyenge forint nyomán felpörgő exporttal lökést lehet adni. Így a magyar jegybank az infláció ellenére várhatóan alacsonyan tartja a kamatokat, amivel gyengíti a forintot és javítja az exportteljesítményt.