Két fontos esemény miatt izgulhatunk a hónap végén

Két fontos esemény is lesz június végén, egyrészt összeülnek az OPEC képviselői, másrészt a G20-as országok is csúcstalálkozót tartanak. Ezeknek a lehetséges hatásairól beszélt kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfő reggeli műsorában.

Május rég nem látott zuhanást hozott az olajpiacon, ráadásul az árak esése június első felében is folytatódott. Az amerikai WTI például a áprilisi 65 dolláros szinthez képest 50 dollárig esett, de hasonló gyengülést láthattunk az Európában irányadó brent esetében is. Az OPEC június 25-26-án tartja következő ülését, ám koránt sem biztos, hogy ezen meg tudnak állapodni a termelés korlátozásáról. A legnagyobb kitermelők között ugyanis a kartelen belül sincs egység, arról nem beszélve, hogy az oroszokat is meg kellene győzni erről.

Nem véletlen, hogy a piacon egyesek már 40 dolláros olajárat sem tartanak elképzelhetetlennek, fordulatok persze bármikor jöhetnek. Ilyen volt a múlt héten is, amikor két tankerhajót megtámadtak az Ománi-öböl közelében. Más kérdés, hogy a hírre közel 5 százalékot ugró fekete arany nem tudott tartósan erősödni, és egyelőre a piacot inkább a globális gazdasági lassulás miatti aggodalom mozgatja, ez pedig alacsonyabb árakat eredményezett.

A gazdasági lassulás egy másik területen az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban is tényező lehet, hiszen immár mind makro (például lassuló kínai gazdaság), mind mikroszinten (számos vállalat figyelmeztetett a korábbi prognózisoktól való elmaradásra) jelentkezik. Ennek ellenére a szakíró kollégánk szerint a hónap végi G20-as csúcson még aligha fognak megegyezni egymással a felek.

