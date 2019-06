Kialakul egy új magyar tőzsdei befektetői réteg?

Az utóbbi időben sokan a közepes méretű magyar részvénytársaságok sztorijai miatt jöttek a tőzsdére vásárolni, de az első sikerélmények után ott is maradtak. A Privátbankár.hu Vavrek Zsolttal, az Equilor Befektetési Zrt. lakossági üzletágának igazgatójával készített interjút.

Alapvetően évek óta emelkedik a BUX részvényindex. Ebből mennyire profitálnak a magyar kisbefektetők?

Ha megnézzük a kisbefektetők tulajdonában lévő részvényeket, inkább kisebb és közepes méretű vállatokban érdekeltek. Úgy becsülöm, hogy olyan részvényekben, mint például az Opus, Konzum, CIG Pannónia, a mindennapi kereskedésben inkább a kisbefektetők vannak túlsúlyban, míg a blue chipekben inkább az intézményi befektetők. De ez nem volt baj az elmúlt 2-3 évben, ezeken a papírokon is szépen kereshettek a befektetők, és ezeken keresztül jöttek vissza, vagy léptek be életükben először sokan a tőzsdére.

Amikor azután megvolt az első sikerélmény, megvolt az első profit, akkor szívesen fektetnek be újabb papírokba is, keresik az újabb célpontokat. Tőkéjük keresi a helyét, néha megtalálja, néha egy kicsit háttérbe húzódik, de sokan vannak, akik a tőzsdén forgatják megtakarításukat.

Körülbelül mekkora lehet ez a kisbefektetői réteg?

Körülbelül tíz-húszezer fő lehet, aki az utóbbi időben vagy újra aktivizálódott, vagy újonnan léptett be a piacra, összesen 50 és 100 ezer közé teszem a számukat. Ez viszonylag nagy szám ahhoz képest, hogy mennyi az említett közepes nagyságú vállalatok részvényeseinek száma.

Azon kívül, hogy vannak sztorik, a megtakarítások is növekednek az utóbbi időben.

Így van, ez két fontos tényező szerencsés együttállása volt. Egy harmadik, hogy éppen akkor jöttek a sztorik, mikor eléggé alacsonyak voltak a betéti kamatok is. Az elmúlt tíz-húsz évben is voltak olyan sikersztorinak indult befektetések, amelyek később mégsem lettek annyira sikeresek, de itt most viszonylag gyorsan és jól tudtak kiszállni, megvolt a sikerélmény.

Mi motiválja ezeket az új kisbefektetőket?

Nem azért szállnak be tőzsdére, hogy majd évekig fizessék nekik az osztalékot, ők gyors sikerre vágynak. Olyan kézzelfogható sikerre, amely százalékban minimum két számjegyű növekedés, viszonylag rövid idő alatt.

Régen kedvenc megtakarítás a három hónapos betét volt, most már öt éves kötvényeket is vesznek. A részvénypiacon is van hasonló átalakulás?

Magyarországon a rövid táv tényleg rövid, szinte csak napokban mérhető, ha a lakossági részvénybefektetőket kérdezünk meg. A középtáv talán egy év, a hosszú táv lehet éven túli. Azért itt is látszik némi haladás, hosszabbodás, de a nemzetközi sztenderdeket még nem értük el.

Aki Magyarországon hosszú távon értéket akar megőrizni, általában ingatlant szokott venni. Van valamiféle fordulat az ingatlanpiacon, vagy ott is töretlen a növekedés?

Még valamikor 2015-2017-ben volt inkább egy átáramlás a részvénypiacról az ingatlanpiacra, de azóta ez megállt. Szerintem még egy ideig kitarthat az ingatlanpiaci emelkedés. A részvénypiacon azonban vannak újabb pénzek is, a reálkeresetek növekedése ezt eléggé megalapozza. Sokan pedig ingatlanbefektetési jegyet vásároltak az utóbbi időben.

Miért volt ez a 2015-2017-es megingás a részvényvásárlásokban?

Már akkor is egy elég hosszú felívelő szakaszban voltunk, eltelt hét- nyolc év emelkedéssel, és az emberek már féltek attól, hogy ennek lesz valami böjtje. De ez lényegében azóta sem jött el. Az emberek azt is megérezték, hogy akkor még az ingatlanpiacon nem következett be akkora fellendülés, így nagyobb hozamot lehet elérni, és ki akarták használni a különbséget. Az ingatlanpiacon mélyebb volt és tovább húzódott válság, még lehetett alulértékelt ingatlanokat vásárolni. Mára viszont a két piac nagyjából kiegyenlítődött, az értékelések is hasonlóak.

Sokféle részvénypiaci mutató és sok szakértő van, de mintha sokasodnának a hangok, hogy túlértékeltté váltak piacok. Jön a lejtmenet?

A legtöbb elemző arra számít, hogy lesz visszaesés, van, aki már 2014 óta. De lehet, hogy ez csak 2019, 2020 vagy 2022 folyamán jön el. Akik korábban az esésre szavaztak, azok aztán kimaradtak egy nagyobb emelkedésből. Most már sokan látják, hogy lehetne ezt kiszállás nélkül is csinálni. Lehet válságállóbb részvényeket találni, amelyek általános esésnél is hozamot tudnak biztosítani.

Az interjú további részében a válságálló befektetésekről, az új lakossági állampapír kilátásairól, a mérsékelt kockázatot kereső kisbefektetőknek ajánlott stratégiáról és néhány kecsegtető tőzsdei sztoriról is van szó - a teljes beszélgetést a Privátbankár.hu-n olvashatja.