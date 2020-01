Korai temetni a forintot

Bár a forint soha nem látott szintre gyengült, az euró 338 felett is járt, további komolyabb gyengülés rövid távon nem várható, sőt, a forinterősödés mellett szólnak érvek. Ha például a koronavírus miatt komolyabb kockázatkerülés köszöntene be a piacokon, akkor erőre kaphatna a forint – derül ki a K&H Alapkezelő összeállításából.

Mozgalmas napjai vannak a forintnak, januárban újabb negatív rekordokat döntött. Az euró árfolyama 338 forint felett is járt, hasonlóan gyenge forintárfolyamra sohasem volt példa. A forintpiacon pedig felemás kép rajzolódik ki. Hosszú távon elsősorban az alacsony forintkamat miatt negatív irányban marad az árfolyam, azaz lassú és trendszerű gyengülésre van kilátás.

Rövid távon - a következő napokban, hetekben - azonban több érv szól a fordulat, azaz a forinterősödés mellett. Érdemes részletesebben megnézni, hogyan gondolkodnak az importőrök, ezen keresztül miként hat a forintárfolyam az inflációra. "Amikor a forint gyengül, akkor a külföldről érkező termékek, szolgáltatások drágábbak lesznek, de az árfolyamváltozás a legtöbb terméknél nem épül be azonnal az árakba, így az inflációt sem kezdi el pörgetni egyik napról a másikra. Ezért sok esetben nincs az árfolyam és az árak között lineáris kapcsolat. Az importőrök általában sávokat lőnek be és ahhoz igazítják a bolti árakat, ha mondjuk tartósan 335-345 forintra számítanak, akkor már várhatóan emelnének az árakon. Bár a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyamcélja, de a tartósan gyenge árfolyam az importon keresztül feljebb húzhatja az inflációt, amit viszont a jegybankárok nem néznének jó szemmel" - mondta Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója. Erre utal, hogy a jegybank az úgynevezett swaptenderen csökkentette a forintlikviditást, ezzel erőt adott a magyar devizának. Hajósi Péter ugyanakkor azt is elmondta, hogy vannak kivételek, vagyis olyan termékek, amelyeknél azonnal megjelenik a gyenge forint, például a rendelésre gyártott új autóknál. Ezeknél drágulás várható.A rövid távú forinterősödés mellett szól az is, hogy a forint letudta az idei év egészére tervezett gyengülést. "Arról van szó, hogy konszenzusos befektetői vélemény szerint a forintnak évente 1-2 százalékkal kell gyengülnie ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképessége legalább ugyanazon a szinten maradjon. Márpedig ezt a gyengülést már januárban túlteljesítette" – emelte ki Hajósi Péter. Szintén hozzájárulhat a forinterősödéshez, ha akcióba lépnek azok a piaci szereplők – carry trade-erek – akik finanszírozó devizaként használják a forintot, vagyis a magyar deviza gyengülését valószínűsítő pozíciókat vettek fel korábban.A szakember hozzátette: "Azt is érdemes figyelembe venni, hogy például a kínai Vuhan városából elindult koronavírus okozta járvány vagy Donald Trump európai gazdaság elleni esetleges intézkedései - ezekre már tett utalást az amerikai elnök januárban –, vagy egy geopolitikai feszültség miatt a piacokon erősödhet a kockázatkerülés. Ebben az esetben a forintgyengülésre játszó befektetők lezárják a pozícióikat, ez pedig erőt ad a forintnak." A K&H Alapkezelő szakembere szerint tehát rövid távon, vagyis a következő napokban, hetekben irányváltás jöhet a forint piacán, azaz az euró árfolyama elindulhat a 330 forintos szint irányába.