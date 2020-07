Koronavírus: ma újra szigorításokat jelenthetnek be Magyarországon

A kormányközeli lap azt írja: a járványügyi szabályok enyhítése biztosan nem volt napirenden a kormány tegnapi ülésén, inkább szigorításra lehet számítani, amit a mai Kormányinfón jelentenek be. Hogy milyen intézkedések várhatóak, arról nem ír a Magyar Nemzet, de felidéznek egy pletykát, miszerint Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kétszáz főben maximalizálná a kulturális események látogatószámát. A hírre a szaktárca úgy reagált: a hír nem igaz, az Emberi Erőforrások Minisztériumában nem készült ilyen tartalmú előterjesztés. Azt már mi tesszük hozzá: ez jelentheti azt is, hogy valóban készült 200 fős létszámlimitről javaslat, de nem az Emmi berkeinben belül.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfó sajtótájékoztatón. MTI/kormany.hu/Botár Gergely Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfó sajtótájékoztatón. MTI/kormany.hu/Botár Gergely

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két hete jelentette be, hogy elmaradnak a tömegeket vonzó Szent István-napi állami rendezvények, így az augusztus 20-i tűzijáték és a légiparádé is. Azt is elmondta, hogy július végén dönt arról a kabinet, hogy augusztus 15. után meg lehet-e tartani az 500 fősnél nagyobb zenés-táncos rendezvényeket.

A lap azt írja: a szigorítás azért is elengedhetetlennek tűnik, mert a koronavírus ma a harmadik leggyakoribb halálok a világban. Felidézik, hogy több országban is újra szigorításokat vezettek be, és nem felejtik el megemlíteni, hogy a koronavírus ösztönzi a migrációt is - ennek a kulturális események rendezéséhez vajmi kevés köze lehet, viszont utalhat vele a lap a határellenőrzés szigorítására is.

A 10:30-ra meghirdetett Kormányinfóról szerkesztőségünk is élőben tudósít.