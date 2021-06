Kuponokkal segíti a fővárosi vendéglátósokat a BKIK

A salvadori példa - sok következménnyel járhat, hogy a bitcoin hivatalos pénz lesz

Egy Magyarországnál nem sokkal kisebb lakosságú feltörekvő ország elnöke jelentette be, hogy hivatalos fizetőeszköz rangjára emeli a bitcoint, a törvényt gyorsan el is fogadták. Lehet, hogy ez inkább szimbolikus jelentőségű lesz, és elsősorban befektetőket akarna az országba csalogatni vele, de akkor is messzemenő következményekkel járhat. Melyekkel?