Lehetőségek a nagy trendek árnyékában

Az OTP Trend Alap egy fejlett piacokra fókuszáló részvényalap.

– Azoknak a vállalatoknak a részvényeit igyekszik tartani, amelyek a befektetők körében az ügyeletes kedvenceknek számítanak. Múltbeli adatokon végzett elemzéseink ugyanis azt mutatták, hogy a kedvenccé válás mögött rendre fundamentális okok, iparági átrendeződések húzódnak meg, amelyek hatása tartós lehet. A változások haszonélvezői, éllovasai több negyedéven, de akár több éven keresztül is a piaci átlagot meghaladó felértékelődést produkálhatnak mondta el Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

A kedvencekbe való befektetés magas hozammal kecsegtet, de számos kockázatot is hordoz. A közkedvelt részvények árfolyam-ingadozása általában jóval magasabb, mint a szélesebb piacé, ráadásul a részvénypiaci emelkedések tetőfokán ezek a részvények rendre túlsúlyozódnak a nagy intézményi portfóliókban. Az ezt követő korrekciókban éppen ezért a piaci átlagot meghaladó mértékben eshetnek.

– Az OTP Trend Alapban figyelemmel kísérjük a szélesebb piac alakulását is. Ha indikátoraink alapján úgy ítéljük meg, hogy a piaci trendben tartós fordulat következhet be, akkor az alapban csökkentjük a részvények súlyát, sőt adott esetben minden részvényt eladhatunk – erősítette meg Czachesz Gábor. – Pontosan ez történt 2020 februárjában, amikor a Vuhanban megjelenő fertőzés már téma volt, de a ránk szakadó nehézségeket még nem lehetett előre látni. A részvénypiacokon a kedvenc papírok árfolyam-alakulása azonban megváltozott, ami az elmúlt évtizedekben mindig intő jelnek bizonyult. Ennek hatására az Alap részvényállományát február folyamán gyakorlatilag teljesen leépítettük, így sikerült elkerülnünk a márciusi pánikszerű eladási hullámot.

A befektetési igazgató beszélt az Alap célpiacairól, és konkrét befektetési példákat is bemutatott.

– Az OTP Trend Alap az amerikai és a nyugat-európai részvénypiacokon keresi a befektetési lehetőségeket. Ennek megfelelően az Alap vagyonának nagyjából a fele dollár, míg a másik fele euró alapú befektetéseket tartalmaz, amit szándékosan nem fedezünk vissza forintra. Ha az Alap éppen nem tart részvényt, akkor a szabad pénzeszközöket az említett arányban devizában tartjuk. A múltban a részvénypiaci megingásokat általában a forint gyengülése kísérte, ezért az általunk alkalmazott megoldás segített csökkenteni az Alap forintban mért hozamingadozását a krízisidőszakokban.

A pandémia miatt a tavalyi évben minden a feje tetejére fordult. Ez korábban is létező folyamatokat felgyorsított – online vásárlások térnyerése a kiskereskedelmi forgalmon belül –, de újabb trendek keletkezése is megfigyelhető volt, mint például az otthoni munkavégzés tömeges elterjedése. Ennek egyik következménye a vállalati számítógépes hálózatok bonyolultabbá válása lett. Az elmúlt években ráadásul az államilag szponzorált kiberbűnözés egyre szélesebb körű lett, és számos adatvesztéssel végződő incidens mögött az orosz, kínai vagy éppen észak-koreai szolgálatokhoz köthető hackercsoportokat gyanítják. A vállalati rendszerek sérülékenységének átmeneti növekedése az üzleti titkok megszerzésére szakosodott, profi hackercsoportok számára ideális környezet. Éppen ezért 2020-ban végig arra számítottunk, hogy a támadások intenzitása növekedni fog, ami viszont remek üzleti környezet lesz majd a kibervédelmet kínáló cégek számára. Az egyik ilyen befektetésünk a kaliforniai FireEye Inc., amely integrált kibervédelmi megoldásokat kínál nagyvállalati ügyfelei számára. Egyre fontosabb árbevételi forrásuk a tanácsadás, ahol szakembereik a vállalati rendszergazdákkal együtt segítenek feltárni az IT rendszerek sérülékeny pontjait, illetve elhárítani és felszámolni a külső behatolásokat. Árbevételük évi 20 százalékkal növekszik. 2020 decemberében pont a FireEye szakemberei voltak azok, akik felfedezték a SolarWinds nevű kiberbiztonsági cég Orion nevű szolgáltatásának frissítésébe becsempészett kémprogramot, amit a cég több mint tizenhétezer ügyfele töltött le, köztük számos amerikai kormányzati szerv, és a FireEye maga is. Miután kiderült, hogy a FireEye nem egy a sok riadt szemű áldozat közül, hanem az egyetlen szereplő, aki fel tudta venni a kesztyűt, a cég részvényeinek árfolyama pár nap alatt közel nyolcvan százalékot emelkedett.

Egy másik befektetésünk a home office nem várt következményére volt remek példa 2020-ból. Az otthoni munkavégzés elterjedése szükségessé tette a videomegbeszéléseket, és ezen a ponton sokan realizálták, hogy egy kis fogszabályzás sokat lendítene az online megjelenésükön. Az Align Technology nevű cég fő termékei a 3D-s scanner segítségével testreszabott átlátszó műanyag fogszabályzók, amik a hagyományos megoldáshoz képest számos előnyt kínálnak. Hátrányuk, hogy a legtöbb esetben többe kerülnek, mint a hagyományos megoldások, de az csak a pácienseknek rossz hír, nekünk, pénzügyi befektetőknek kimondottan jó hír. További jó hír, hogy a cég több száz szabadalommal bástyázta körbe a szolgáltatást, megnehezítve mások belépését ebbe a jövedelmező piaci szegmensbe. A cég árbevételének nagyobb része az Egyesült Államokból származik, de egyre fontosabb a nemzetközi értékesítés. Az elmúlt évtizedben dinamikus árbevétel- és eredménynövekedés volt jellemző a cégre, aminek érdekes módon új lendületet adott a koronavírus-járvány. Ennek köszönhetően a cég árbevétele 2020-ban 2,5 milliárd dollárra emelkedett, 700 millió dolláros működési pénzáramot generálva. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az otthoni munkavégzés – amivel a munkáltató még irodabérletet is megtakaríthat – az irodai dolgozók életének szerves részévé fog válni, ami pedig az Align Technology malmára hajtja a vizet.

Az OTP Trend Alap tízéves története és az ebben az időszakban elért hozama azt mutatja, hogy az új trendek felkutatása és a legújabb kedvencekbe való befektetés célravezető stratégia. Mellette a szélesebb trendek elemzése, mint kockázatkezelési megközelítés hozzájárult az elkerülhetetlen tőkepiaci esések negatív következményeinek csökkentéséhez.