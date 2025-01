Lépett a kincstár, így változik az állampapírok kamatfizetés előtti visszaváltása

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Változtatott az Államkincstár Fotó: MTI Felhívták a figyelmet arra, hogy a MobilKincstáron a szemkímélő funkció beállítására és a felület különböző színekkel való személyre szabására is van lehetőség, továbbá 2025. január 17-től – az ügyfélkapu+, vagy a DÁP bejelentkezést követően – a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül azonnal, automatikusan lehet WebKincstár/MobilKincstár jogosultságot igényelni azoknak, akik még nem rendelkeztek ezzel. Ismertetik, hogy jelenleg a kincstár online értékesítési csatornáit 600 ezer ügyfél használja, a számlanyitások 60 százaléka már online történik, és a befektetési tranzakciók 80 százaléka a WebKincstár és a MobilKincstár felületein. Az online szolgáltatások használatában a 1811-es telefonszámon elérhető telefonos ügyfélszolgálaton is támogatást nyújtanak.

Kitértek arra, hogy egy megbízáson belül egyszerre több állampapír eladására, vételére is lehetőség nyílik. A tájékoztatás szerint a kincstár a jóváírási és terhelési tranzakciókon túl már egyes befektetési tranzakciók sikerességéről, vagy sikertelenségéről is küld értesítést pushüzenet formájában. Az üzenetet automatikusan megkapja az ügyfél, amennyiben rendelkezik regisztrált MobilKincstár alkalmazással, és az értesítés módja pushra van állítva.

Részletezték, hogy az idei évtől az állampapírok kamatfizetését megelőző két kereskedési napon is biztosítják az állampapírok visszaváltását, és a még értékesített állampapírok vásárlását. A kamatösszeg meghatározása, és jóváírása az ügyfél számláján az esedékességfizetést megelőző 2. napon található záró névérték alapján történik az esedékességfizetés napján, vagy az azt megelőző napon történő visszaváltás esetén is.

Kapcsolódó cikk Padlóra kerül az állampapírhozam: mi jöhet most? A PMÁP sorozatok kamata 13,9 százalékponttal csökken, kérdés, hogy mi lesz a 7 ezer milliárd forintnyi inflációkövető állampapír sorsa?

Az MTI-nek küldött keddi közleményében a MÁK kiemelte, számos új kényelmi funkciót vezettek be a WebKincstár és a MobilKincstár felületein, amelyek a 2025. évi jelentős összegű kamatkifizetések még egyszerűbb és kényelmesebb felhasználásában, újrabefektetésében, vagy az állampapírok cseréjében segítik az ügyfeleket.

