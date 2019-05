Meddig nőnek még a gabonaárak?

A kedvezőtlen időjárás és az áradások az Egyesült Államok gabonatermő vidékein nemcsak a kukorica és a szójabab vetését késleltetik, hanem a búza minőségét is ronthatják. A hét közepén a kukorica ára hároméves csúcsot ért el azt követően, hogy közzétették a vetés előrehaladásáról szóló heti jelentést, írja elemzésében Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiai igazgatója.

A május 26-tal záródó héten a vetés még csak 58 százalékos volt – tavaly ilyenkor ez az érték 90% volt. Az amerikai farmerek a kukorica termelési övezetében nem tudtak kimenni az eláradt földjeikre, és közeleg az az idő, amikor már nincs értelme kukoricát vetni. Ennek megfelelően az elmúlt két hétben a 25 százalékot is meghaladta a kukorica decemberi határidős árának növekedése. Azok a farmerek, akik kifutnak a kukorica vetési idejéből, a később is vethető szója felé fordulhatnak, de a szója vetése tekintetében is már jelentős az elmaradás: 30% a heti jelentés szerint, szemben az elmúlt 5 év átlagosan 70 százalékos bevetettségével.

Egy hónappal ezelőtt a spekulatív piaci szereplők rekord mennyiségű short állományt tartottak kukoricából, búzából és szójából. A fundamentumok változása és technikai összefüggések miatt május közepén már rekord mennyiséget vásároltak a spekulánsok kukoricából, a decemberi lejáratú határidős kukorica ára a hét közepére elérte a vékánkénti 4,5 amerikai dollárt (ez kb. 177,16 dollár tonnánként). Erre már volt példa 2014-ben és 2015-ben is, de mindkét esetben jelentős korrekció történt még a betakarítás előtt. Ez természetesen az idei szezonban sem zárható ki, de ha figyelembe vesszük, hogy a fundamentumok egyre romlanak, és a spekulatív piaci szereplők nagy léptekkel haladnak éppen a nettó long felé, akkor a kukorica ára a jelenleginél is magasabb lehet rövid távon.

Ezek a fejlemények elsősorban az egyesült-államokbeli termelőknek jelentenek rossz hírt, mert nem lesz mivel kihasználni az árak megugrását – de Dél-Amerikában már más a helyzet. Az argentin mezőgazdasági minisztérium egy vezetőjének egy, a hét elején adott interjúja szerint Argentína kukoricatermése a 2019/2020-as szezonban meghaladhatja az idei (2018/2019) 56 millió tonnás csúcstermést.