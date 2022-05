Mi hozta el a kriptodeviza-piac Lehman-momentumát?

Mitől omlott össze a terra (LUNA) kriptodeviza a múlt héten, ami az egész ágazatot megrengette, és sok tízmilliárd dollárnyi veszteséget okozott? – erről beszélt Eidenpenz József, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu főmunkatársa a Trend FM reggeli műsorában. A hirtelen összeomlás egyik különlegessége, hogy a piac hónapok óta számított rá, számos figyelmeztetés érkezett ezzel kapcsolatban, mégis bekövetkezett.

A fenntarthatatlanul magas kamat

Az egyik neuralgikus pont az volt, hogy a terrához kapcsolódó UST stabilérmére reklámcélokból évi 20 százalékos kamatot fizettek. Hasonlóan ahhoz, mint az Uber korai korszakában, ahol kezdetben a vállalat még fizetett is a sofőröknek, hogy neki dolgozzanak, és ezzel piaci részesedést nyerjen.

Hónapok óta lehetett hallani, hogy az UST kamata fenntarthatatlan. Szinte mindenki csak a magas kamatért ment oda, és könnyű szívvel távozott volna, ahogy meg is történt. Voltak is ennek jelei, egy Tron nevű rendszer USDD érméjébe már átment május elején pár százmillió dollár, ott ugyanis 30 százalékos dollárkamattal csábították az ügyfeleket.

Achillesnek több sarka is volt

Itt Achilles másik sarka az Anchor kölcsönzési (lending) platform volt, 18 milliárd dollárnyi UST-ből 14 milliárdnyi ebben, egyetlen helyen volt lekötve. Ráadásul ebből rengetegre hitelt vettek fel, hogy tőkeáttételhez, így még magasabb hozamhoz jussanak. Amikor az egész dőlni kezdett, akkor ezeket a hiteles pozíciókat kényszerértékesíteni kezdték, ami még lejjebb nyomta az árat, amitől még több hitel dőlt be, és így tovább.

A halálspirál egy egész jó szó erre a kényszerlikvidálási folyamatra. A kriptodeviza-piac Lehman Brothers-összeomlása történt meg, ami örökre bevonul a történelemkönyvekbe.

Hol tartunk az árupiaci szuperciklusban?

A CRB Commodity Index most 310 körül jár, mintegy 12 éves csúcson van. A koronavírus előtt volt 180, február közepén 260 is, tehát a háború előtt is ment már 40-50 százalékot felfelé. Most a várható kínai és világpiaci lassulás miatt kissé leülni látszik a nyersanyagok drágulása. Az erős dollár sem segít nekik.

De már a háború előtt is kevés volt az olaj, mert elmaradtak a beruházások. A fémeknél is hasonló történt, alig nyitottak bányákat. Egy ércbánya megnyitása pedig 5-15 év is lehet, így ott is árrobbanás várható a következő években. (Elektromos készülékekhez, elektromos autókhoz, telefonokhoz, számítógépekhez, épületek elektromos hálózatához, vízvezetékekhez stb., rengeteg mindenhez kell réz, így sokak szerint nagy emelkedés előtt áll.)

Ha pedig nem csak a háború okozta a nyersanyagdrágulást, akkor egy békekötés sem fogja megszüntetni.

