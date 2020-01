Mi húzhatja át a részvénypiaci prognózisokat? Meddig tart a csend a bitcoin körül?

A részvénypiacok idei teljesítményét a politikai kockázatok miatt szinte lehetetlen előre jelezni. Bár a laza, kimondatlanul ugyan, de a tőzsdei klímára is ügyelő jegybankok miatt a tartós lejtmenet valószínűsége csekélynek látszik. A bitcoin év végén azzal okozott meglepetést, hogy lényegében nem mozdult semerre. De a háttérben sokféle fejlesztés zajlik – mondta kollégánk a Trend FM Reggeli monitor című adásában.

A prognóziskészítés a részvénypiacon erre az évre különösen nehéznek tűnik, csupa egymásnak ellentmondó véleménnyel találkozni. Nem tudni, mennyire fog eszkalálódni az amerikai-iráni konfliktus, de a tőzsdék már a vesztesek közé tartoznak. Eközben a biztos menedéknek számító eszközök, mint a nemesfémek sokat emelkedtek.

Hosszabb távon azonban valószínűtlen, hogy az USA-nak érdeke lenne egy komolyabb, elhúzódó háború. Ez Donald Trump elnökre rossz fényt vethetne a közelgő elnökválasztás előtt – mondta el a Trend FM műsorában Eidenpenz József kollégánk.

A részvénypiacok jó teljesítményében komoly szerepe volt az utóbbi 11 évben a jegybankok laza politikájának. Nagyobb részvénypiaci esés esetén az amerikai Fed nagy valószínűséggel ismét közbelépne, ahogy tette azt a 2018 végi korrekciónál is. Az elnök is, a közvélemény is elvárja tőle ezt.

A bitcoin mindig tud meglepetést okozni. Így 2017 végén kirobbanó emelkedést mutatott fel (19 500 dollárig), 2018 végén viszont nagy mélységekbe zuhant (3200 körül). Most az a meglepetés, hogy mintegy másfél hónapja alig mozog, majdnem végig egy szűkebb sávban maradt (7000-7600 dolláron).

Eközben azonban a kriptodeviza-ágazatban sok minden történik a háttérben, rengeteg fejlesztés folyik. Például új közösségi oldal készül az EOS-platformon, frissítések az Ethereum-rendszerben. Jegybankok és országok kísérleteznek a technológiával. A Youtube pedig egy nagy karácsonyi tisztogató akcióval saját konkurenciájához, alternatív platformok felé terelt sok tízezer kriptodeviza-rajongót.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: