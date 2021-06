Milliárdokat tesz az az egészségügybe a kormány

A Masterplast beruházásával egy újabb területen, az egészségipari textíliáknál érhetjük el az önellátást – hangsúlyozta az üzem átadásán Varga Mihály. A tárcavezető elmondta: az itt előállított alapanyagból készülhet védőruha, maszk, orvosi köpeny, lábzsák, és fejvédő is. Az önellátás erősítésén túl a cég tervei szerint a most elkészült, 50 munkahelyet létrehozó üzem teljes kapacitását képesek lesznek a hazai szükségletek kielégítésére fordítani, ugyanakkor az itt készült termékek 80 százalékát akár a külpiacokon is tudják értékesíteni.

A miniszter emlékeztetett: a kormány tavaly nyáron indította el az Egészségipari Támogatási Programot, amely ma már az egyik legeredményesebb kormányzati beruházás-ösztönző programnak számít. Az ETP keretében összesen 82 egészségipari fejlesztés valósul meg 86 milliárd forint összértékben, amelyhez a kormány 66 milliárd forintos támogatást nyújt a vállalkozásoknak. Mint mondta: a programnak köszönhetően egy teljes iparág épül fel. A hazai cégek már képesek ellátni az országot elegendő maszkkal, a vírus gyógyításában fontos Favipiravirral, az oltáshoz használt orvosi eszközökkel, fertőtlenítőszerrel, valamint légtisztító berendezésekkel.

A kormány gazdaságpolitikája továbbra is a támogató költségvetési politikára, az elveszett kapacitások pótlására összpontosít – fejtette ki Varga Mihály. Hozzátette: vannak vélemények, amelyek a tartalékolásra tennék a hangsúlyt, azonban a kormány álláspontja a helyes sorrendet illetően is világos: beruházások és munkahelyteremtés, növekedés, végül a tartós egyensúly elérése.