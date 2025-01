Nagy ívben tesz a borús időre, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

De a svájci frankkal szembeni közel tíz forintos erősödés sem piskóta: míg a helvét deviza hétfőn még 438,57-et ért, addig most már csak 428,86-ot.

Az euróért például 4 forinttal is kevesebbet kell fizetni most, mint hétfő reggel. Míg a 20-ai hét 412,65 forintos euróval indult, addig jelenleg 408,11-hez igazítják az áraikat a pénzváltók.

Ilyen is rég volt: a forint nem gyengült, hanem erősödött, méghozzá nem is kicsit a főbb devizákkal szemben.

