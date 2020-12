Semmilyen átok sem fog a Teslán

A világ legértékesebb autógyártója a Tesla, melynek tőzsdei értéke a napokban már a 600 milliárd dollárt is meghaladta. Érdemes ezen az összegen kicsit pörögni, mert akár az elért árbevétel, akár a legyártott járművek darabszáma alapján óriási. Vannak magyarázatok arra, hogy miért értékeli a piac ilyen sokra a papírt, mielőtt erre rátérnénk, érdemes a Tesla értékét összevetni más piaci szereplőkével.

Hogy aránylik a Tesla értéke a piac régi nagyágyúihoz?

Ha a gyártott darabszámokat nézzük, akkor abban a Volkswagen csoport volt a tavalyi évben az éllovas, melynek kapitalizációja már nem éri el a 95 milliárd dollárt. A német óriástól egy lépésnyire volt lemaradva a Toyota, amely nagyságrendileg 200 milliárd dolláros értéket képvisel. Ezzel egyébként a hagyományos gyártók között messze a legértékesebb cég, hiszen a többiek még a 100 milliárdos szintet sem tudják megugrani. Darabszámokat tekintve a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség követi a fenti két óriást, amelyek jogilag három különálló cégnek számítanak, noha jelentős közöttük a kereszttulajdonlás. A három cég nagyságrendileg 40 milliárd dollárt ér. Hozzájuk képest a General Motors kifejezetten jól áll, hiszen az egykori világelső tőzsdei értéke 63 milliárdot tesz ki. Hiába ér el óriási darabszámokat és fér be ebből a szempontból a top 5-be, mivel inkább az olcsóbb szegmensben erős, így a piac sem értékeli túl sokra a Hyundait, a dél-koreai társaság 22 milliárdos kapitalizációval bír.

A másik nagy detiroiti óriás, a Ford kapitalizációja 37 milliárd dollár. Noha darabszám alapján a tizes lista második felébe tartozik, ám értékét tekintve a jobbak közé a Honda, amely 51 milliárd dollár lenne, ha valaki megvenné az összes részvényét. A Fiat-Chrysler 25 milliárd dollárt ér, hasonlóan a Suzukihoz, míg a francia PSA csoport tőzsdei összértéke 23 milliárd dollárra rúg.

Ha tehát a 10 tíz vállalatot nézzük, melynek utolsó helyezettje is hétszer annyi autót gyárt évente, mint a Tesla, összességében pedig jóval több, mint százszoros a különbség, akkor igazán megdöbbentő a kép. A Tesla ugyanis hiába állít elő kevés autót, önmagában többet ér, mint a top 10 piaci szereplő.

Persze ehet erre mondani, hogy az olcsó, de minimális haszonkulccsal dolgozó társaságok nem csak az autóiparban, de más szektorokban sem számítanak a befektetők kedvenceinek, így nem csoda, hogy a piaci kapitalizációjuk alacsony.

Érdemes tehát megnézni a legnagyobb árbevétellel rendelkező autógyártókat, hiszen a magas presztízsű márkákon jóval nagyobb marzs realizálható, és ennek az árfolyamokban is érvényesülni kell. Ez a Teslát kivéve egyébként valamilyen szinten igaz is, hiszen a VW-Toyota párost ezen a listán a Daimler követi. A Mercedesek gyártója pedig 75 milliárd dollárt ér a befektetők szerint. Ugyanakkor a negyedik Ford esetében már megbicsaklik az érvelés, hiszen az ő árbevételük és piaci értékük nem feltétlen van összhangban. Ugyanakkor a lista ötödik helyezettje, a Honda esetében már érthetővé válik, hogy az előző rangsorban miért ugrott ki értékben a hasonló darabszámot produkáló cégek közül. A japán óriást a General Motors követi, amely ugyanakkor az árbevételben előtte álló Fordot és Hondát is veri értékben. Ezt követően egy kínai csoport, a SAIC jön. A lista második felében az árbevétel és a piaci érték egy kakukktojástól eltekintve ismét nagyjából összhangban van. A Fiat értéke ugyanis 25 milliárd dollár, ám a BMW 57 milliárdot ér. A top 10-et záró Nissan, Hyundai, duó pedig a Fiat-tól kicsit elmaradva 22-22 milliárd dolláros piaci értéket mutat.

Ha tehát a legnagyobb árbevételű céget nézzük, akkor mondhatni már sokkal jobb a helyzet, hiszen a top 10 vállalat együttes értéke meghaladja a Tesla kapitalizációját, igaz nem sokkal. Ráadásul könnyen lehet, hogy mindez múlt időbe kerül a hónap második felében, amikor az elektromos autógyártó bekerül az S&P 500-as indexbe. Az árbevétel és a piaci érték kapcsán azért érdemes megemlíteni, hogy a Telsa utolsó négy negyedéve (2019 Q4-2020Q3) alatt 28 milliárd dolláros árbevételt realizált. Ez pont a tizede, amit a Toyota elért, de ezzel Elon Musk cége éppen beférne a 20 legnagyobb árbevételű autóipari vállalat közé.

Miért áll akkor ilyen magasan a Telsa ára?

Ez egy összetett és nehezen megválaszolható kérdés. Az egyik egyszerű magyarázat, hogy a Tesla egyre jobban teljesít, folyamatosan nyereséges negyedéveket produkál, ezt látva a befektetők megelőlegezik a cégnek a további jó eredményeket, és az árba beépülő pozitív várakozások tükröződnek a tőzsdén. Azt is fel szokták a Tesla mellett hozni érvként, hogy a vállalat kezében lévő know-how simán veri a piaci konkurensek tudását és mivel a világ fejlettebb részén folyamatosan az elektromos autók irányába tolják a piacot a döntéshozók, így a Tesla technológiai fölénye akár már rövidebb távon is vissza fog köszönni az értékesítésben és a nyereségben. Ahogy ezek folyamatosan növekednek, úgy validálódik a mostani piaci értékítélet.

Azok viszont, akik például a teljes piachoz vagy az iparág nagyágyúihoz mérik a Teslát, nem feltétlen értenek egyet a fenti érvekkel. Nagyon sokan vélekednek úgy, hogy a befektetők elvesztették józan ítélőképességüket, és a piac által mutatott vállalati érték irreális. Az egész szituáció egy pilótajátékra hasonlít, ahol az új beszállók pénze hajtja felfele az árfolyamokat, és mivel folyamatosan megy fel a részvény ára, így hosszú ideje vannak új beszállók is. Mivel idén eddig bármilyen áron vásárolva jó befektetés volt a Tesla, sokan nem mérlegelik a valós értékét a cégnek, csak szeretnének egy kis pénzt keresni.

Ha elhisszük ezt, akkor a helyzetnek van egy olyan paradoxona is, hogy akik viszont józan értékítélet alapján próbálnak a Tesla részvényeken nyerni, azok idén túlzás nélkül a gatyájukat is otthagyhatták a piacon. Vannak ugyanis olyanok, akik úgy gondolták, irreális az árfolyam és vissza fog esni. Ők az amerikai kereskedési szabályok alapján elvileg kölcsön tudnak kérni papírokat, amelyeket eladhatnak abban bízva, hogy egy későbbi időpontban, amikor tényleg visszaesik az árfolyam, akkor olcsóbban visszavásárolják a részvényt. Az ilyen tranzakciókat, amikor a normál logikával szembe menve először elad valaki, az árfolyamok esését várva és csak később vásárol nevezik shortolásnak. Idén azok, akik shortolták a Teslát, óriási veszteségekkel szembesültek. Vannak, akik megunva ezt, félve a még nagyobb bukótól, veszteséggel visszavásárolták a papírokat. Az ilyen short-zárások viszont pótlólagos vételi keresletet indukáltak, amely tovább hajtja felfele az árakat. Így az esést várók is jelentősen hozzájárultak a Tesla idei mozgásához. Jellemző egyébként, hogy a piac értékítélete jóval alacsonyabb ár mellett is sokáig az volt, hogy túlértékelt a papír. Egy nagyobb emelkedést és jelentős short-zárásokat hozó periódus után viszont Elon Musk durván megfricskázta az áresésre spekulálókat, és a Tesla webshopjába bekerült a piros short nadrág.

Elon Musk cége még arra is vette a fáradtságot, hogy odaszúrjon a shortosoknak (Forrás: Tesla) Elon Musk cége még arra is vette a fáradtságot, hogy odaszúrjon a shortosoknak (Forrás: Tesla)

A valós értékítélettől valamilyen módon független, ám az árfolyamtól nem az, hogy a Tesla idén végrehajtott egy úgynevezett részvényfelosztást is. A szakszóval splitnek hívott lépés során egy részvényt jellemzően 5 (a Tesla így darabolta szét a korábbi részvényeket) vagy 10 új, de kisebb névértékű papírra cserélnek. Bár ilyenkor gazdaságilag semmi sem történik, ám a példák azt mutatják, hogy a split után a kisebb névértékű részvények árfolyama inkább felfele szokott mozdulni. Idén ezek mellett lesz még egy dolog, ami a vállalat reáltevékenységével nincs kapcsolatban, de az árfolyamot felfele húzza, hogy a Tesla is bekerül az egyik legfontosabb tőzsdeindexbe, az S&P 500-asba. Ez azért fontos, mert nagyon sok olyan passzív alap van, amely a befektetések során leképzi a mutató részvénykosarát és azzal tökéletesen együtt mozog. Ehhez viszont az kell, hogy az indexben lévő részvényeket megvegyék, ha az oda bekerül. A Telsa esetében pedig mindez az előrejelzések szerint 100 milliárd dollárnyi extra keresletet támaszthat a következő hetekben. (Erről itt olvashat részletesen.) Ami még a mostani felfokozott hangulatban is nagyon sok pénz.

Aminek viszont hatni kellene

A napokban a Tesla azt jelentette be, hogy új részvényeket bocsát ki. A tervek szerint az elektromosautó-gyártó ötmilliárd dolláros tőkeemelést hajt végre. Tíz nagybank, köztük a Goldman Sachs, a Citigroup Global Markets és a Morgan Stanley értékesíti a részvényeket.

Ez abból a szempontból jó hír, hogy a Tesla él a piac adta lehetőséggel és azzal, hogy sokra értékelik a papírjait. Így viszonylag kedvezően jut új tőkéhez, amivel csökkenti adósságszintjét, és fejlesztésekre is fordíthatja, hiszen számos új modellt szeretne piacra dobni. Mindez ugyan jól hangzik, de közgazdaságilag egy részvénykibocsátás leértékeli a korábbi tulajdonosok papírjait, hiszen így a cég eredménye és nyeresége többfelé oszlik. Ráadásul három hónapon belül ez a második tőkeemelés lesz a cégnél.

Ha azt gondoljuk, hogy mindez megrázta az árfolyamot akkor azonban nagyot tévedünk, hiszen kedden ugyan volt egy átmeneti visszaesés, de nap végére pluszban zárt a papír. Illetve a szerdai nyitást követő csökkenés is arra elég, hogy a részvény ára a hétfői záró értékig csökkenjen. Tehát egyelőre ez sem hat érdemben a Tesla papírokra, a befektetők szeme előtt az S&P500-asba való bekerülés sokkal fontosabbnak tűnik, és a papír kisebb megingásait vételi lehetőségként fogják fel. A Tesla papírok visszaesését várók tehát úgy tűnik, még egy ideig biztosan várhatnak.