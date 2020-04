Strukturált, de idealista! A LENS Consulting Group, az automatizálás és a kontroll!

Azok a hazai vállalkozások, ahol komoly szakmai munka folyik, nem sokat kommunikálnak a külvilág felé, keveset hallani róluk. Sokszor meg is lepődik a piac, amikor a „semmiből” előbukkan egy újabb, akár nemzetközi szinten is unikális termék vagy szolgáltatás tulajdonosa. A meglepetés már csak akkor nagyobb, ha ráébredünk, hogy az adott cég már évtizedek óta elismert résztvevője saját piacának. Megyeri Gáborral, a Lens Consulting Group frontemberével beszélgettünk.

A folyamatok automatizálása már évtizedek óta fontos terület a gazdasági életben, de valódi előretörést az elmúlt években láthattunk. Az biztos, hogy a most zajló válság ezt a területet is át fogja értékelni a döntéshozók fejében. Mit gondol erről?

Nyilván a válaszomnak van egy nagyon erős emberi, és kell legyen egy ugyanolyan erős üzleti aspektusa is. Tragédia, ami most történik a világban. Egy „alattomos ellenség” ellen küzdenek sokszor magatehetetlen emberek. Akármilyen nehézségek is vannak és lesznek az üzletben, az emberi oldali veszteségek fájó hatását nem tudja felülmúlni. Nem akarom tagadni, hogy a család, a szeretteim és barátaim egészségéért való aggódás jelen van az életemben. Üzleti oldalról pedig hogyan is fejezzem ki magam: amennyire negatív az emberi oldal, annyira pozitív az üzleti oldal. Nem szerettem volna, hogy az automatizálás jelentőségére ilyen körülmények között ébredjen rá bárki, de ezt most már nem mi irányítjuk. Az biztos, hogy a mi szakmánknak nagy hasznát veszik majd a jövőben a cégek, és sokkal nyitottabbak rá már most, mint bármikor eddig.

Tudják mérni valahogyan ennek az érdeklődésnek a növekedését?

Egyértelműen tudjuk. Egyelőre a megfelelő szakmai kulcsszavakra történő rákeresések számában. Ezek mértéke a válság beindulása óta 58%-kal emelkedett a korábbi időszakhoz képest. Az „automatizálás”, a „humán erőforrás hatékonyság” vagy épp a „kontroll” szavakra történő kattintások jól mutatják, hogy milyen jövőre számíthatunk!

A LENS egy új és érdekes szereplője a gazdasági életnek: automatizálás és felügyelet terén nyújt komplex, stratégiai és operatív tanácsadást. Milyen szakmai múltjuk van, ahogy ezt a speciális szakmai tudást felvállalják?

A szűkebben vett szakmán belül a LENS neve még nem, de a Profigram brand annál ismerősebben cseng. Idén leszünk 22 évesek, és kezdetektől fogva az automatizálás és felügyelet volt a szakmánk. Az is igaz, hogy leginkább rendszerek kiépítésére, bevezetésére koncentráltunk az elején. Viszont számunka mindig kiemelt jelentőségű volt az ügyfél-elégedettség magas szinten tartása. Bár ezt gondolom minden cégvezető elmondja saját vállalkozásával kapcsolatban. Viszont valóban komoly energiát fordítunk arra, hogy olyan kiegészítő szolgáltatásokat, tanácsadást biztosítsunk ügyfeleink számára, amit más piaci szereplőktől ilyen formában nem kapnak meg. A LENS tulajdonképpen ebből a felfogásból született meg. Az elmúlt években ez a tanácsadás egyre magasabb szintekre jutott partnereinknél, és ezzel párhuzamosan a bevezetett rendszerek terén gyártó semlegessé, vagyis objektívvá váltunk, így valóban az ügyféligények alapján hozzuk meg a döntést.

Tehát a LENS egy folytatása a Profigramnak?

Nem. Ezt így nem mondhatjuk. A LENS Consulting Group egyértelműen és kizárólag a stratégiai szinten ad tanácsot a partnereknek, és az operatív megvalósítási tervet előkészíti, prezentálja. Ennél a pontnál viszont le is zárul a folyamat, hiszen a jó tanácsadók nem folynak bele az operatív megvalósításba. A Profigram pedig bizonyos esetben az egyik együttműködő partnere lehet a LENS-nek, ha az adott partner fejlesztési igényeire ők tudják a legjobb operatív végrehajtást, projektmenedzsmentet nyújtani. De ha a piac egyéb szereplője jobb az adott területen, akkor ő lesz a LENS partnere.

Kik a konkurensei a LENS-nek? Hazai vagy nemzetközi irányt vesz a terjeszkedés?

A nemzetközi piac van a fókuszban, de természetesen Magyarországon is fogunk dolgozni, tanácsot adni. A LENS-nek jelenlegi formájában, mint önálló „automatizálás és felügyelet tanácsadással” foglalkozó cég, nincsen konkurenciája sem hazai, sem nemzetközi szinten. Vannak komoly szakmai szereplők, akik ugyanúgy, mint a Profigram, a rendszerintegráláshoz nyújtanak ilyen típusú szolgáltatást, de többségük nem független, hiszen saját termékeiket adják el, vagy egy konkrét gyártó termékeit integrálják, illetve ma stratégiai szintre nem jutnak fel, mert konkrét operatív munkát is végeznek.

Miért fontos a stratégiai szinten történő egyeztetés?

Ha csak egy jó példát mondok: munkaerőhiány, fluktuáció menedzselése. Ez komoly stratégiai kérdés, és ebben az automatizálásnak komoly szerepe van. De azt megtervezni, hogy egy vállalkozás milyen mértékben akarja csökkenteni az emberi erőforrás irányába meglévő kitettséget, és milyen mértékben lehet vagy akarja rendszerekkel kiváltani ezt a bizonytalan működési faktort, ez bizony stratégiai kérdés. Ezen a szinten nem az a kérdés, hogy milyen gépek és hogyan kerülnek be a működésbe, itt komolyabb elvi és üzleti irányokról van szó. A LENS már itt be tud kapcsolódni és a tulajdonosok/cégvezetők üzleti elképzeléseit lemodellezve, konkrétan kiszámítva, egyértelmű tanácsot, támogatás tud kínálni a döntéshez.

22 év sikeres vállalkozás tulajdonlás után mi az, ami motiválja Önt abban, hogy egy ilyen új irányba elinduljon?

Fejlesztő központú mérnök ember vagyok, és mint ilyen, mindig törekeszem a dolgok „jobbá tételére”, még ha ez kicsit idealistán is hangzik. Úgy gondolom, hogy ez az év fontos lesz a számunkra, hiszen a LENS elindulásán már két éve dolgozunk, és hamarosan megjelenünk az ipari IT területén is.

Miért most? Miből gondolja, hogy épp 2020 az az év, amikor ezeket a vadonatúj irányokat el kell indítani?

Nem gondoltam én ezt ennyire kőbe vésettnek! Megfontolt szakember vagyok, és csak akkor jelenek meg egy új üzleti iránnyal, ha teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy magas szakmai színvonalat tudunk nyújtani! E miatt a gondolkodás miatt több esetben „lassabbnak” gondolom magam az elvártnál. De számomra a megbízhatóság kiemelt faktor, szóval inkább kicsit később, mint nem megfelelő szakmai színvonalon! Több éve dolgozunk a LENS kialakításán, és tavaly megtaláltuk a stratégiai piaclépésre alkalmas hátteret is. Ezen túlmenően pedig a piacon mindenki küzd a munkaerőhiány kérdéskörével, tehát nem is választhattunk volna jobb időpontot. Ezért úgy gondolom, most már semmi akadálya nincsen annak, hogy fokozzuk a tempót.

Kevesen ismerik Önt és az üzleti életben fontos a koncepciók, sikeres cégek mögött álló ember. Ki Megyeri Gábor?

Először is egy olyan ember, aki nem szeret nyilatkozni. Nem vágytam sosem a szereplésre, és ha a kommunikációs stratégiának ez nem lenne fontos része, valószínűleg most sem lennék itt. Mérnökként a tények, a rendszerek, a fejlesztések mindig is központi helyet foglaltak el az életemben, de a szigorú szabályokon túlmenően sokszor idealistának érzem magam. Fontos számomra a fiatalok fejlesztése, olyan oktatási környezet megteremtése, melyben a fiatalokat a gyakorlati üzletre, az életre nevelik. Hiszek abban, hogy a maga módján mindenkinek meg kell tennie a maximumot környezetünk védelme érdekében. Persze ez ma nagyon „trendi téma”, és nagyon helyes, hogy végre az lett, de én az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztések terén több évtizede fókuszálok erre a témára, több hasonló gondolkodású szakemberrel együttműködve. És hát akik ismernek, tudják, hogy sport nélkül nem tudok létezni. Nagy rajongója vagyok a sportnak, jómagam is rendszeresen sportolok, és építjük is a sportközösséget, saját sportegyesületet hoztunk létre. Vallom, hogy a sport jobbá teszi az embert.

Kedves Gábor, köszönöm a beszélgetést, és akkor ezek szerint a jövőben egyre többet hallunk Önökről!?

Én is köszönöm, valóban úgy gondolom, hogy megtartva szakmaiságunkat, kicsit hallhatóbb szereplői leszünk a piacnak!