Számolatlanul öntik a pénzt a piacokra

Újabb rendkívüli kamatcsökkentést hajtott végre az amerikai jegybank, ezzel párhuzamosan óriási kötvényvásárlási programot is jelentettek. A lépés hatását fokozhatja, hogy ezzel párhuzamosan a világ vezető jegybankjai összehangolt akció keretében pumpának olcsó hiteleket a piacra.

Az amerikai jegybank, a Fed 1 százalékpontos rendkívüli kamatvágást hajtott végre. A lépés mind időzítését, mind a mértékét tekintve figyelemre méltónak mondható, még akkor is, ha a piaci szereplők elkezdtek egy ilyen mértékű kamatcsökkentést árazni. A Fed 100 bázispontos csökkentését követően 0 és 0,25 százalék közötti sávba csökkentette irányadó kamatlábát. Bejelentette azt is, hogy mindaddig ebben a tartományban tartja majd a kamatot, amíg a vírus okozta válság el nem múlik.

A Fed a kamatcsökkentéssel egyidőben masszív mennyiségi könnyítési (QE) programot is végrehajt. Ennek keretében összesen 700 milliárd dollár értékben vásárolnak kötvényeket. A jegybank közleménye szerint az új QE program során 500 milliárd dollár amerikai állampapír és 200 milliárd dollár jelzálogalapú értékpapír felvásárlására kerülhet sor.

A meglepő lépés ugyanakkor nem győzte meg a piacokat, a határidős árfolyamok az éjféli nyitás után ismét óriási zuhanást valószínűsítenek a hétfői napra. Igaz, a csütörtöki rekord mértékű esés után pénteken hatalmas emelkedéssel fejezték be a napot a Wall Street legfontosabb mutatói. Más kérdés, hogy ha az éjszakai pesszimizmus kitart a délutáni nyitásig, akkor a pénteki nyereség jórészt el is tűnik. Hozzá kell tenni azt is, hogy a piaci szereplők pesszimizmusát minden bizonnyal erősítette, hogy mind Európában, mind az USA-ban tovább nőt a fertőzöttek száma. A betegség terjedése miatt pedig egyre több állam léptetett életbe részleges- vagy teljes beutazási tilalmat, sőt sok helyen kvázi leállt az élet mert a teljes lakosság számára karantént és kijárási tilalmat rendeltek el. Mindez pedig felerősíti annak a lehetőségét, hogy globális recesszió legyen.

A Fed lépésével párhuzamosan egyébként a világ nagy jegybankjai összehangolt akció keretében léptek. Ebben részt vesz az Európai Központi Bank, a kanadai, a brit, a japán és a svájci jegybank is. Ezek a központi bankok hétfőtől egységesen 25 bázisponttal mérséklik az amerikai dollárra vonatkozó likviditási csereügyletek árát (devizaswap), amivel az a céljuk, hogy likviditást biztosítsanak, s csökkentsék a feszültséget a pénzpiacokon, valamint kínálati oldalról segítsék a háztartások és a vállalkozások hitelhez jutását.

Az amerikaidollár-csereügyletek árának csökkentése következtében a világ pénzintézetei alacsonyabb áron vehetnek fel rövid lejáratú kölcsönöket amerikai fizetőeszközben, ami megkönnyíti, hogy dollárhoz jussanak, s így elősegíti a hitelezést, s remélhetőleg elkerülhető, hogy a mintegy tíz évvel ezelőtti globális gazdasági válsághoz hasonló likviditási válság alakuljon ki a hitelpiacokon.