Szijjártó Péter - rekordmennyiségű gyáravatón volt a miniszter

A Graboplast több mint száz országban értékesít, márpedig a kivitel a magyar gazdaság számára különösen fontos szempont - mondta. A tatabányai üzem bővítése az exportnövelés mellett a 139 helyi munkavállaló jövőjét is garantálja - tette hozzá. A miniszter szerint készülni kell a nemzetközi folyamatok átalakulására, a termelés ugyanis nem fog mindenütt a járvány előtti módon folytatódni. A piaci résekért világszerte új verseny kezdődik, és azok érnek majd célba, akik most fejlesztenek, hiszen a külföldi hírek ma még bezárásokról és leépítésekről szólnak - hangsúlyozta.

Szerencsére Tatabányáról már nem kellett továbbutazni, hiszen a miniszter szempontjából a nap negyedik eseményét is itt tartották. Ez a Graboplast tatabányai üzeme volt. Itt Szijjártó Péter azt mondta, hogy a vállalat 317 millió forintos állami hozzájárulással 837 millió forintot fektet be. a fejlesztés jelentőségét és az állami támogatást a vállalat piaci eredményeivel magyarázta.

A következő helyszínre szerencsére nem kellett messzire utazni, hiszen Móron az SEWS Komponens és Elektronika Európa Kft-hez látogatott. A japán hátterű vállalat nagyvállalati versenyképesség-növelő támogatásból 960 millió forintnyi támogatásban részesül, és ez 561 ember munkahelyének megtartásához elegendő - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a társaság telephelyén.

Az IBM a dunántúli megyeszékhelyről számítástechnikai rendszerek távfelügyeletét biztosítja, megrendelőik túlnyomórészt külföldi társaságok. A New York-i cég a székesfehérvári egységgel együtt csaknem 6 ezer munkavállalót foglalkoztat Magyarországon, míg az itt működő amerikai cégek összesen 105 ezret - közölte a miniszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a mostani beruházásokat különösen jelentősnek tekinti, mivel a legnehezebb helyzetben segítenek magas szinten tartani a foglalkoztatást. Országszerte nap mint nap kezdődnek új fejlesztések, miközben a világ más részeiről szinte csak rossz hírek érkeznek - tette hozzá. A miniszter szerint Európában ma a leginkább életerős gazdaságok egyike a magyar, így nem döntheti le a válság, mint 2008-ban.

Sűrű napja volt a koronavírusból nemrég felépül miniszternek, aki gyáravatóról gyáravatóra ment hétfőn. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a napját Székesfehérváron kezdte, ahol IBM 3,5 milliárd forintból, 1 milliárd forintos állami támogatással fejleszti a székesfehérvári informatikai központját. Szijjártó Péter az állami támogatást azzal indokolta, hogy a bővítéssel 300 új munkahely is létrejön. Az olyan szolgáltató központok, mint a székesfehérvári, fontos szerepet töltenek be a jól képzett fiatalok foglalkoztatásában, valamint a kutatás- és fejlesztésközpontú gazdaság kiépítésében - tette hozzá.

Számos vállalat új egységének átadásán ott volt hétfőn a külgazdasági és külügyminiszter. Volt informatikai központban, autóipari vállalatnál, fémmegmunkáló üzemben és padlóburkolatokat gyártó cégnél is.

