Tovább erősödhet a jüan

Pénzpiaci megfigyelők szerint a kínai jegybank, a People's Bank of China (PBOC) nem vette igénybe a jüan erősödésének a megakadályozására rendelkezésére álló eszközöket, ami az erősödés hallgatólagos politikai jóváhagyására utal.

A HSBC pedig az év végére teszi a 6,7 jüanos dollárárfolyam elérését. A bankház korábbi prognózisa 6,95 jüanos dollárárfolyamot jelzett az év végére. Hasonlóképpen a jüan árfolyamának az erősödését jelzik a múlt héten módosított prognózisaikban az Union Bancaire Privee, a Westpac és a SEB pénzintézetek is.

