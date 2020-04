Újabb munkákat kapott Mészáros Lőrinc cége - 30 milliárdot kap értük

Az Opus egyben arról is tájékoztatta a befektetőket, hogy a Keleti pályaudvar-Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződés április 17-én hatályba lépett. A munka értéke nettó 9,5 milliárd forint.

Az Opus Global Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé tájékoztatást konszolidációs körbe vont leánytársasággal kapcsolatban. A közzététel szerint az R-Kord Kft. több közbeszerzésen is eredményesen szerepelt, így több megbízáshoz is hozzájutott. Ezekért összesen nettó 30,1 milliárd forintot fog kapni.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!