Újabb növekedési kötvényt bocsát ki a Pannonia Bio

A tavalyi 15 milliárd forint után ezúttal 30-50 milliárdot vonnának be.

A cég kötvénykibocsátást elősegítő piaci tapogatózással összefüggésben elkészített előrejelzései a Covid-19 krízis ellenére is 70 millió eurót meghaladó adó-, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredményt (EBITDA) prognosztizálnak. Ugyanakkor a közlemény figyelmeztet arra, hogy "bár e prognózis jóhiszeműen készül, és összhangban áll a naptári évben eddig elért eredményekkel, a tényleges eredmények attól függenek majd, hogy a válság milyen mértékben befolyásolja az árupiacokat és az általános üzleti környezetet az Európai Unióban".

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ennél a most kilátásba helyezett kibocsátás során értékesítendő papírok futamideje várhatóan hosszabb lesz - közölte a cég. Hogy mennyi, azt nem, de az akár 20 év is lehet, miután az MNB ez évtől ennyire emelte az addigi, 10 éves futamidő-maximumot.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!