Űrtávközlésbe is belevág Mészáros Lőrinc ex-üzleti partnerének cége

A 4iG Nyrt. igazgatósága a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. megalapításáról döntött - derül ki az informatikai társaság Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatásából. A leányvállalat 5 millió forint jegyzett tőkével és 365 millió forint tőketartalékkal jött létre. A 4iG-é a többség, s 51 százalékos tulajdoni hányada birtokában irányító befolyással is rendelkezik. A CarpathiaSat-ban a 4iG mellett az Antenna Hungária Zrt. 44, a New Space Industries Zrt. pedig 5 százalékos tulajdoni résszel rendelkezik.

2024-től üzemelhet az első magyar kereskedelmi műhold. Fotó: tekno.kompas.com 2024-től üzemelhet az első magyar kereskedelmi műhold. Fotó: tekno.kompas.com

A tőzsdei tájékoztatás szerint a leányvállalat létrehozásával az alapítók célkitűzése, hogy 2024-ben geostacionárius pályára állítsa és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi, valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját. A CarpathiaSat rendelkezik majd a geostacionárius pályaszakasz üzemeltetési jogával 2024-től húsz éven keresztül.

A geostacionárius pálya (Geostationary Earth Orbit, GEO) olyan Föld körüli pálya, amelyen egy objektumnak a Föld forgási periódusával megegyezik a keringési ideje (23 óra, 56 perc, 4,1 másodperc), és az Egyenlítő síkjában van. Ennek következtében az objektum a Föld bármely pontjáról (ahonnan látható) mindig azonos helyen látható, látszólag mozdulatlan. A geostacionárius pálya a geoszinkron pálya speciális esetének tekinthető, aminek inklinációja és excentricitása is nulla értékű. A pálya magassága 35 786 km az átlagos tengerszint fölött.

A másik két alapító közül az Antenna Hungáriát (AH) nem kell bemutatni. Meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak, fő tevékenységi területe az országos földfelszíni televízió- és rádióműsor-szórás, valamint a vezeték nélküli üzleti távközlés. Az AH az egyik legsikeresebb hazai tulajdonban lévő információ-technológiai cégként az utóbbi években folyamatos növekedést tudott felmutatni, OTT (Over-the-Top) és IoT (Internet of Things – internetes szolgáltatások) iparágakba, saját hálózatokat, megoldásokat és szolgáltatásokat kiépítve. A New Space Industries Zrt. viszont korántsem ennyire ismert. E vállalkozás a hatályos céginformációk szerint 2019 áprilisában alakult, a részvénytársaság elindításához minimálisan szükséges 5 millió forinttal. Fő tevékenységeként az üzletvezetést jegyezték be, de emellett számos más tevékenységet is felvettek. Ezek többsége informatikai, távközlési, de ami a mostani történet szempontjából igazán érdekes: légi, űrjármű gyártását, továbbá repülőgép, űrhajó javítását és űrszállítást is végezhetnek. A céget ketten alapították: Dr. Sárhegyi István (aki a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik) és a Space Oddity Kft. Utóbbit a New Space-szel egyidőben, 2019 áprilisában hozta létre, 3 millió forintos törzstőkével Dr. Sárhegyi István. Róla annyit lehet tudni, hogy ügyvéd, az ELTE jogász szakán végzett és speciális érdeklődési területe az űrjog. Emellett egy, a New Space és a Space Oddity megalapításával egyidőben született blogbejegyzés szerint részt vett az évente változó helyszínen megrendezett Nemzetközi Űr Egyetemen, ahol több mint 120 résztvevő hallgathatja az előadásokat olyanoktól, mint Buzz Aldrin amerikai űrhajós, aki 1969-ben részt vett az első holdraszálláson.

A fejlesztés és a műhold pályára állítása komoly jogi előkészületeket, illetve nemzetközi együttműködést igényel olyan társszervezetekkel, mint például az Európai Űrügynökség (ESA), vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU). Ezért szerepel a projekt előkészítésén már közel két éve dolgozó New Space Industries Zrt. is a projekttársaság alapítói között. Dr. Sárhegyi István, aki egyúttal az igazgatósági elnöke is, elmondta: „A New Space Industries Zrt. szakmai befektetőként vesz részt Magyarország legnagyobb űripari projektjében. Társaságunk hazai és nemzetközi kapcsolataival, illetve know-how-jával támogatja a CarpathiaSat Zrt. küldetését. A közös vállalattal a nemzetközi űripari és műholdüzemeltetői trendeknek megfelelően egy olyan céges struktúra jöhetett létre, ahol az állam és a magánszektor együtt léphet előre Magyarország önálló űrképességének fejlesztésében.”

A 4iG stratégiai célja, hogy Magyarország mellett a közép-kelet- európai régió vezető informatikai és infokommunikációs vállalatává váljon, illetve a meghatározó pozíciókat építsen ki a távközlési szektorban. Az első magyar műsorszórásra, internet- és telefonos szolgáltatásra, adatátvitelre és egyéb kutatási feladatokra is alkalmas műhold pályára bocsátása, valamint hosszú távú üzemeltetése jól illeszkedik a 4iG növekedési stratégiájába.

„Az idén 25 éves 4iG történetének újabb fontos állomásához érkezett. A CarpathiaSat létrehozása és az első magyar kereskedelmi műhold fejlesztése, illetve üzemeltetése olyan úttörő vállalkozás, amely jelentős fejlődési potenciált és további üzleti lehetőségeket is biztosít társaságunk számára. Az informatika és az infokommunikáció mellett ugyanis olyan technológiai iparágakban is jelentős szaktudásra és képességekre tehetünk szert, mint a távközlés, vagy az űripar. Célunk, hogy az alapító társaságok mellett stratégiai együttműködéseket alakítsunk ki az iparágban jelentős tapasztalatokkal rendelkező hazai és nemzetközi vállalatokkal, emellett kiemelten számítunk a programban a hazai egyetemek és kutatók közreműködésére is.” – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója.

„A felgyorsult digitalizáció és megnövekedett távközlési igények kiszolgálása érdekében globális törekvés az országok műholdas képességeinek fejlesztése. A kritikus infrastruktúra részeként Magyarország szuverenitása miatt is fontos, hogy ezen a területen is felzárkózzunk a világ élvonalához.” – mondta a mai bejelentés kapcsán Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, aki hangsúlyozta: „2018-ban a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz került a magyar űrtevékenység irányítása. A területet felügyelő miniszteri biztosként kiemelt célomnak tekintem, hogy megerősítsük és egyre versenyképesebbé tegyük a hazai űrszektort a szolgáltatások, az ipar és kutatás-fejlesztés területén. Örvendetesnek tartom, hogy Magyarország egy olyan fejlődési pályára állt, amely mentén elindulhat egy ilyen komoly űripari beruházás és szolgáltatás.”

„Nagyon fontos mérföldkőnek tartom a műholdas fejlesztéssel megbízott társaság megalapítását az Antenna Hungária megújulásának 2018 végén megindult folyamatában. Alapvető célunk, hogy olyan modern és piaci alapon működő állami vállalatot építsünk, amely a komplex üzleti ICT megoldások biztosítása mellett az innovációban, új műszaki megoldások kidolgozásában is komoly szerepet tud betölteni. A társaságban való részvételünkkel hozzá kívánunk járulni a Kormány által meghatározott célkitűzés megvalósításához és feltett szándékunk, hogy ezáltal szintet tudjunk lépni a fejlesztési területen is. Műholdas technológiával jelenleg is nyújtott szolgáltatásaink számára a tervezett fejlesztések pedig új távlatokat nyithatnak meg” – emelte ki Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az Antenna Hungária cégcsoport kiemelkedő minőségű műholdas adatátviteli szolgáltatások széles skáláját biztosítja, amelyeket partnerei speciális alkalmazásai és üzleti igényei szerint optimalizál. Saját infrastruktúrájára alapozottan a professzionális felhasználók igényei szerinti távközlési hálózatok kiépítését, felügyeletét és üzemeltetését végzi műholdas, úgynevezett VSAT (Very Small Aperture Terminal) technológia alkalmazásával. Az AH 2014 óta műholdas műsor feladási (uplink) és tartalomterjesztési szolgáltatást is biztosít. A vállalat műholdas szolgáltatásait saját infrastruktúrával nyújtja, a műholdkapacitás biztosítása érdekében pedig számos nemzetközi szolgáltatótól (AMOS, Eutelsat, Intelsat) bérel erőforrásokat, így a tervezett fejlesztés eredménye az AH számára a szolgáltatásai gazdasági és biztonsági feltételei terén jelentős előrelépést eredményezhet.