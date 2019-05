Visszatáncolhat a forint - örülhetnek az autósok?

Napok, hetek óta újra fókuszban van a magyar deviza a gyengülés miatt. Az euró árfolyama ugyanis a héten 327 forint felett is járt, ez pedig már közel van a 330 forint feletti rekordgyenge szinthez. A dollár pedig a 290 forint feletti szinteken táncol.



Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere szerint az esetlegesen romló tőke- és pénzpiaci környezet miatt a következő időszakban még magasabbra kúszó euró és a drága dollár növeli az esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank júniusban szigorítást hajtson végre.



„A tartósan 330 forint közelében vagy annál is magasabb szinten lévő euró és a 290-300 forintos dollár ugyanis begyűrűzhet az árakba, azaz gyorsíthatja az inflációt. A drága dollár például az üzemanyagárakon keresztül hajthatja fel az inflációt, amennyiben az olaj ára ezzel párhuzamosan nem csökken. Ha pedig az olaj még drágulna is, akkor egy újabb inflációgyorsító tényezővel kerülünk szembe” – mondta Kovács Mátyás. Az újabb gyorsulás azért probléma, mert a jelenlegi infláció a jegybank által megszabott 3 százalék plusz/mínusz 1 százalékos toleranciasáv tetejénél jár.

A K&H Alapkezelő szakértői arra számítanak, hogy az esetleges júniusi jegybanki szigorítás során az egynapos betéti kamat emelkedik 10 bázisponttal, ezzel lényegében véget ér a negatív kamat időszaka. Ha a Magyar Nemzeti Bank valóban szigorít a monetáris feltételeken a már említett egynapos betéti kamat növelésével, illetve a forint-likviditás csökkentésével, az visszafordíthatja a forintot, amely ezzel erősödő pályára állhat. „Várakozásaink szerint a jegybanki szigorítással párhuzamosan 320-325 forintig mehet vissza az euró, ami az inflációs cél elérését/fenntartását is támogatja. Tehát a forint a következő időszakban akár 2-3 százalékot is hozhat” – tette hozzá Kovács Mátyás.