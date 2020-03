Zsiday Viktor: a helyzet súlyos, de látszik a fény az alagút végén

Erről a témáról különböző aspektusokból kb. 1-2 évente mindig írok egy cikket*, amikor nagy pánik vagy nagy eufória van. Teoretikusan mindenki tudja, hogy mikor kell részvényt venni: a recesszióban, a félelem kicsúcsosodása idején - csak nehéz végrehajtani. Aki 2008 októberében a Lehman Brothers összeomlása után részvényt vett, az jó pár hétig igen kellemetlenül érezhette még magát, mert a részvényárak tovább zuhantak, de 2-3 éves távon ez a befektetés igen jól hozott. A hangulat rövid távú időzítésre nem jó, de recesszióban vásárolni hosszabb távon szinte mindig kifizetődő.

A helyzet most is hasonló. Nem tudjuk, hol van a részvénypiac alja, nem tudjuk meddig esik, de a legjobb vételi pontok mindig akkor jönnek el, amikor kiderül, hogy végképp beütött a recesszió, leállnak a gyárak, eljön a világvége. A mostani helyzetre - mint mindig - sokan azt mondják majd, hogy ez teljesen más, ez valami új, ez most nem olyan. De. Pont olyan. Mindig ugyanolyan. Nem tudom, hogy 1 hét múlva hol lesznek a részvényárak, vagy 1 hónap múlva, de aki ilyen pánikban ésszel, nem tőkeáttétellel, óvatosan, kis részletekben részvényeket vesz, az az esetek nagyon nagy többségében pár éves távon elégedett lesz a döntésével.

Azt se feledjük el, hogy bár az európai politikusok nem tettek meg a vírusválsággal kapcsolatban mindent, ami szükséges lenne, de napról napra egyre többet tesznek, és ennek hasonló következménye lesz, mint Kínában: 1-2-3 hét múlva az exponenciális növekedés véget ér, sőt le fog állni az esetszámok növekedése. Most úgy tűnik, hogy eljött az apokalipszis, de korántsem így van. Recesszió lesz, igen mély recesszió, de a vírus legyőzhető még a hagyományos módszerekkel is (karantén), sőt jó eséllyel idővel (ha szerencsénk van őszre) lesz oltás is.

Ez pedig azt jelenti, hogy 2021-től ismét komoly növekedés lesz a gazdaságokban. Igaz, hogy addig elképesztő dolgokat fogunk látni: extrém fiskális stimulust, olyan beavatkozást a magánszerződésekbe, amit sokan el sem tudtak képzelni, mindenféle állami programokat, de ezek szükségesek. Az MNB felhívása a fizetési moratóriumra jó és logikus kiindulás, pár napja egy konferencián én is ezt javasoltam. A lényeg, hogy a vállalkozások ne menjenek a következő 3-6 hónapban tönkre, utána viszont mindenki vissza tudjon majd állni a saját lábára. Addig viszont elengedhetetlen az állami mankó.

Száz szónak is egy a vége: a helyzet súlyos, de már látszik a fény az alagút végén. Simán el tudom képzelni, hogy esnek a tőzsdék még a következő hetekben 10-20-30%-ot. Vagy nem. Nem tudom. De azt viszont igen valószínűnek tartom, hogy aki a következő hetekben, hónapokban részvényeket vesz, az 2-3 év múlva nem lesz emiatt szomorú.

