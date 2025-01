2,2 milliós vízszámlát kapott, szorult helyzetbe került egy magyar

A vízművek egy novemberi levélben azt jelezte, hogy vizsgálják a számlázást, és kilátásba helyezték az átlagfogyasztáson felüli mennyiség jóváírását, azonban a számlák sztornózása továbbra sem történt meg. A szolgáltató ügyfélszolgálata azt is elismerte, hogy a csőtörés a saját karbantartási területükön történt, de az eljárás azóta is elhúzódik.

Egy csőtörés is fel tudja borítani az életet.

