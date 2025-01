Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A pártok közleményeiből akár azt is hihetnénk, hogy több győztest is hirdettek.

A Fidesz-szavazók most megnyugodhatnak, a kormánypártok sokkal magabiztosabban állhatnak neki a Tolna vármegyei időközi választáson Csibi Krisztinára leadott 63,7 százalékos eredmény tudatában a hamarosan kezdődő országgyűlési választási kampánynak - jelentette ki Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában csütörtök este.

