Lehull a lepel az Audi titkáról?

Leépítést tervez az Audi is, akárcsak anyavállalata a Volkswagen és a hírek alapján nem lehet kizárni, hogy ez az autógyártó külföldi cégeit is érinti majd.

Az Átlátszó megkereste az ügyben az Audit is. „Pintér Bencével, Győr Megyei Jogú Város polgármesterével találkozott az Audi Hungaria vezetése, áttekintették a város és a vállalat együttműködésének főbb témáit” – válaszolták a lapnak a cégtől. Azt is kérdezték: ezen a találkozón szóba került-e a győri önkormányzattal kötött 2010-es szerződés, titkosságának feloldása és nyilvánosságra hozatala, illetve született-e, vagy várható-e erről döntés. „Megértését kérjük, a polgármester úrral történt találkozó részleteiről nem kívánunk nyilatkozni” – válaszolták.

Borkai Zsolt a Közösen a Jövőnkért Egyesület listáján jutott be a városi közgyűlésbe.

„Október 1-jétől Pintér Bence a polgármester! A polgármesternek megvan az a lehetősége, amennyiben akarja, hogy ezt a titkosítást feloldja. Ugyanúgy meg volt Dézsi Csaba András korábbi polgármesternek is ez a lehetősége! Véleményem szerint sem a korábbi sem a jelenlegi polgármesternek, valamint bizonyos médiáknak sem érdeke, hogy ezt megtegye, hiszen innentől kezdve nem lehetne használni politikai célokra az Audi és Önkormányzat között kötött, egyébként mindkét fél számára előnyös szerződést! Tájékoztatom továbbá, hogy három különböző megállapodás született az Audi fejlesztésével kapcsolatban: 1. Audi – Győr városa, 2. Audi – kormány, 3. Győr – kormány.”

Az oknyomozó portál megkereste Borkai Zsoltot is, a várost 2006 és 2019 között vezető polgármestert. A volt fideszes politikus, aki aláírta az Audival a megállapodást 2010-ben, a következőket válaszolta az Átlátszónak:

„A szerződést nyilvánosságra kell hozni, ez nem is lehet kérdés. Éppen ezért már kezdeményeztem is polgármesterként az Audinál a folyamat elindítását, és úgy gondolom, hogy nem lesz szükség egyéb jogi eljárásra az ügyben” – mondta Pintér Bence, az új polgármester az Átlátszónak. Szerinte a vitát arról, hogy jó döntés volt-e ezt a szerződést megkötni vagy sem, majd „azután lesz érdemes elkezdeni, hogy a dokumentumot nyilvánosságra hoztuk és mindenki megismerhette a tartalmát”.

